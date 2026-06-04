La reforma laboral mantiene estas reglas específicas para quienes contratan personal de servicio en los hogares.

La Ley 2466 de 2025 introdujo nuevas disposiciones para fortalecer la formalización laboral en Colombia y uno de los sectores que recibió atención especial fue el trabajo doméstico remunerado.

La norma estableció que las empleadas domésticas, trabajadores de aseo, cuidadores y demás personas vinculadas al servicio del hogar deberán contar con un contrato de trabajo escrito y ser registradas por sus empleadores en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

La medida busca aumentar la protección de miles de trabajadores que históricamente han enfrentado altos niveles de informalidad, especialmente aquellos que prestan sus servicios por días o en varios hogares al mismo tiempo.

¿Qué cambia para los empleadores de trabajadoras domésticas en Colombia?

La reforma laboral estableció que quienes contraten personal para labores domésticas deberán formalizar la relación laboral mediante un contrato escrito, sin importar si se trata de una vinculación a término fijo, indefinido o por días.

Además, el empleador tendrá que registrar la información correspondiente en la PILA, herramienta utilizada para reportar y realizar los aportes al sistema de seguridad social.

La ley aclara que el registro no determina la existencia del contrato laboral ni su validez. Sin embargo, sí constituye un mecanismo que permitirá fortalecer el control sobre la formalización de este tipo de empleos.

¿Las empleadas domésticas seguirán teniendo derecho a prima y prestaciones sociales?

Sí. La nueva legislación ratifica que los trabajadores del servicio doméstico mantienen el acceso a todos los derechos laborales reconocidos por la normatividad colombiana.

Entre ellos se encuentran:

Prima de servicios.

Cesantías.

Intereses a las cesantías.

Vacaciones.

Afiliación a la seguridad social.

Demás prestaciones establecidas por la ley.

La reforma recuerda expresamente la aplicación de la Ley 1788 de 2016, que reconoció el derecho a la prima de servicios para los trabajadores domésticos en Colombia.

¿Qué pasará con la afiliación a salud de las trabajadoras domésticas?

Uno de los aspectos más relevantes incluidos en la ley es que las trabajadoras domésticas formalizadas podrán conservar su afiliación al régimen subsidiado de salud como mecanismo de protección social, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Al mismo tiempo, los empleadores deberán realizar las cotizaciones correspondientes al sistema de seguridad social conforme a las reglas definidas para los aportes a tiempo parcial cuando aplique.

La disposición busca facilitar la formalización laboral sin afectar la cobertura en salud de personas que actualmente reciben beneficios a través de programas sociales.

¿Por qué el Gobierno busca formalizar el trabajo doméstico?

El trabajo doméstico es una de las actividades con mayores niveles de informalidad en el país. Muchas personas trabajan por días en diferentes hogares y, en algunos casos, no cuentan con afiliación a pensión, riesgos laborales o prestaciones sociales.

Con esta medida, el Gobierno busca avanzar en el cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve condiciones laborales dignas para quienes desarrollan labores domésticas remuneradas.

La norma también contempla la creación de un sistema de información que permitirá mejorar el seguimiento de la formalización de este sector y fortalecer las políticas laborales dirigidas a los trabajadores del hogar.

¿Qué ocurre si un empleador no afilia a una empleada doméstica a la seguridad social?

La afiliación a salud, pensión y riesgos laborales continúa siendo una obligación legal para cualquier empleador en Colombia, independientemente de la duración del contrato o de si la persona trabaja por días.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Trabajo, cuando un empleador incumple con el pago de los aportes, puede verse obligado a asumir directamente gastos derivados de enfermedades, accidentes laborales, incapacidades o contingencias que debieron estar cubiertas por el sistema de seguridad social.

Asimismo, los trabajadores afectados pueden acudir ante la Inspección del Trabajo para presentar quejas, solicitar orientación o intentar mecanismos de conciliación. En determinados casos, las autoridades también pueden iniciar investigaciones e imponer sanciones por incumplimientos laborales.