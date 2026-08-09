La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Tauro y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy domingo 9 de agosto para Tauro

Para Tauro, conviene una sinceridad tranquila: el disimulo resulta inútil ante quienes conocen bien y la transparencia reduce malentendidos.

Rinde más la discreción práctica: avanzar con constancia y compartir solo lo indispensable fortalece los planes sin fricción.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Tauro?

Hoy, 2026-08-09, en el trabajo las personas de Tauro verán que sus intenciones resultan transparentes para colegas de confianza; lo mejor será comunicar con claridad y alinear expectativas. Si evitan disimulos y comparten su plan con honestidad, podrán ganar apoyos y avanzar; intentar ocultar algo solo provocará malentendidos.

Tauro: así te irá en el amor este domingo

Tauro, hoy en el amor tu lenguaje corporal te delatará; no podrás ocultar lo que sientes. Si abrazas esa transparencia y hablas con franqueza, una conversación pendiente podría resolverse y acercarte a quien te importa.

La mayor compatibilidad del día será con Escorpio, que sabrá leer tus intenciones sin esfuerzo y responder con intensidad y complicidad. Evita los juegos y ve directo: con Escorpio, la honestidad será el puente hacia un entendimiento profundo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Tauro

Para Tauro, sus números de la suerte son 84, 96, 89 y 93; pueden servirles para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Tauro, hoy que se te nota todo, protege tu salud mental eligiendo la honestidad: expresa con calma lo que sientes y libera tensión con 10 minutos de respiración profunda o una caminata breve.