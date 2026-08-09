La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy domingo 9 de agosto para Leo

Leo, hoy rompe la rutina con una velada romántica. Planifica un detalle sencillo y disfruta con tu pareja como cuando eran niños.

Reserva un espacio diario para el amor. Valora a quien está a tu lado y demuéstralo antes de que sea tarde.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Leo?

Este 2026-08-09, Leo, la energía de una velada romántica te sacará de la rutina y se reflejará en tu trabajo: abordarás tareas con creatividad, mejorarás el clima con tu equipo y cerrarás pendientes con soltura; si reservas espacio para el amor y el descanso, rendirás mejor y equilibrarás tus responsabilidades sin agotarte.

Leo: así te irá en el amor este domingo

Leo: hoy el amor se aviva con una velada romántica que os sacará de la rutina; si tienes pareja, reserva espacio para ella y disfrutaréis como niños, reencendiendo la chispa. Si estás soltero, decir sí a un plan distinto puede abrirte a una conexión ilusionante.

Compatibilidad del día: Libra, cuya armonía y gusto por los detalles potencian la magia romántica; una cita o conversación con Libra puede fluir con naturalidad y ternura.

Los números de la suerte para Leo

Para Leo, sus números de la suerte son "34, 74, 66, 71" y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones clave o atraer buena energía en nuevos proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, rompe la rutina con una velada romántica y un rato de juego en pareja: reír y conectar reduce el estrés, fortalece el corazón y mejora el sueño; reserva a diario un pequeño espacio para regar el amor y tu salud emocional.