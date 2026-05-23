Perú mantiene controles obligatorios para ciudadanos y extranjeros que ingresen o salgan del territorio nacional. Aunque contar con un pasaporte vigente sigue siendo indispensable para viajar, Migraciones puede impedir la entrada o salida del país si el pasajero no cumple otros requisitos exigidos por la normativa peruana.

Las verificaciones incluyen validación biométrica, revisión documental y control de antecedentes migratorios. Además, las autoridades peruanas reforzaron los controles migratorios digitales en aeropuertos y puestos fronterizos para detectar irregularidades relacionadas con identidad, permanencia o documentación.

Perú reforzó los requisitos migratorios además del pasaporte vigente

La Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó que los viajeros deben cumplir condiciones adicionales además de presentar un pasaporte vigente. Entre ellas aparecen la vigencia mínima del documento, el registro correcto de datos personales y la validación migratoria obligatoria.

Uno de los controles más importantes es la verificación biométrica. En distintos aeropuertos internacionales del país, las autoridades utilizan sistemas digitales para comprobar la identidad de cada pasajero mediante reconocimiento facial y validación de huellas dactilares.

Las autoridades también pueden impedir el ingreso o la salida de personas con alertas migratorias, impedimentos judiciales o inconsistencias en la documentación presentada. En algunos casos, también se solicita demostrar reservas, boletos de salida o solvencia económica.

Perú mantiene además acuerdos internacionales que obligan a reforzar los controles fronterizos y compartir información migratoria con otros países de la región.

Migraciones exige cumplir requisitos documentales y validaciones adicionales para entrar y salir del país

¿Qué requisito obligatorio puede impedir viajar desde Perú?

Uno de los requisitos más importantes es que el documento cumpla las condiciones de vigencia exigidas por el país de destino y por las autoridades migratorias. Si el pasaporte peruano presenta problemas administrativos o vencimiento próximo, el viajero puede ser rechazado antes del embarque.

Migraciones también puede bloquear la salida del país si existen restricciones judiciales, inconsistencias en la identificación o alertas migratorias activas vinculadas al pasajero.

En algunos viajes internacionales también se exige documentación adicional, como visas, permisos especiales o comprobantes de permanencia legal. Las aerolíneas verifican previamente estos requisitos antes de autorizar el abordaje.

Las autoridades peruanas reforzaron además el uso de controles electrónicos y validaciones automáticas en aeropuertos internacionales para detectar irregularidades en tiempo real.

Perú amplía los controles digitales en aeropuertos y fronteras

Durante los últimos años, Perú modernizó parte de su sistema migratorio con herramientas digitales y controles biométricos en terminales aéreas y fronteras terrestres.

Migraciones confirmó que el objetivo es mejorar la seguridad y reducir casos de fraude documental, suplantación de identidad y permanencias irregulares.

El sistema también permite verificar automáticamente movimientos migratorios, alertas internacionales y situación documental de cada pasajero antes de permitir el ingreso o salida del territorio peruano.

Las autoridades mantienen operativos permanentes en aeropuertos internacionales y pasos fronterizos para reforzar los controles sobre documentación y requisitos de viaje.