Confirmado | Estados Unidos permite un ingreso más rápido a los colombianos que tengan esta autorización especial: cómo solicitarla

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Los ciudadanos colombianos que viajen a Estados Unidos pueden acceder a un procedimiento migratorio más ágil al llegar al país si cuentan con una autorización especial destinada a viajeros previamente aprobados y considerados de bajo riesgo.

Se trata de Global Entry, uno de los Programas de Viajero Confiable de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Colombia se encuentra actualmente entre los países cuyos ciudadanos pueden solicitar la membresía.

El beneficio no reemplaza los documentos migratorios necesarios para ingresar a Estados Unidos. Su objetivo es agilizar el proceso de control de ingreso para aquellos viajeros que hayan superado previamente los controles exigidos por las autoridades estadounidenses.

¿Qué es Global Entry y cómo beneficia a los colombianos?

Global Entry permite obtener una autorización acelerada al arribar a Estados Unidos. Para acceder, los viajeros deben ser previamente aprobados por CBP y cumplir con los requisitos establecidos por el programa.

La membresía tiene una vigencia de cinco años y actualmente la solicitud tiene un costo no reembolsable de USD 120. Además, todos los candidatos son sometidos a una verificación de antecedentes.

Sin embargo, presentar la solicitud y pagar el monto correspondiente no garantiza la aprobación, ya que CBP debe determinar que el interesado cumple con los criterios de elegibilidad y representa un viajero de bajo riesgo.

¿Cómo solicitar Global Entry para viajar a Estados Unidos?

El trámite comienza de manera online. El interesado debe crear una cuenta en el sistema Trusted Traveler Programs (TTP), completar la solicitud y abonar.

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Luego, CBP realiza una revisión de la información presentada. Si el solicitante obtiene una aprobación condicional, deberá avanzar con una entrevista en un centro de inscripción de Global Entry.

Para esa instancia deberá presentar un pasaporte válido y otra identificación, como una licencia de conducción o documento de identidad.

¿Quiénes pueden quedar afuera del programa?

CBP puede rechazar una solicitud cuando encuentra información falsa o incompleta, antecedentes penales o cargos pendientes, infracciones a normas migratorias, aduaneras o agrícolas, investigaciones en curso o cuando no puede determinar que la persona cumple con el perfil de bajo riesgo exigido por Global Entry.