Este jueves, 22 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Todos los cortes de luz programados para este jueves 22 de enero

Onzaga

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de las veredas Mompa y Caguanoque durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de remodelación de redes.

Landázuri

La interrupción del suministro se realizará en Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Pitalito, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Santa Helena Del Opón

Los cortes serán en Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Simacota

Interrupciones del servicio en Serranía De Los Cobardes O Yariguis durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Vélez

Cortes en Veredas San Pedro, El Tagual, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona y La Soledad durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Rionegro

Cortes en Veredas Tambo Quemado, Honda, Cruces, Tambor, Miralindo, Golconda y Centenario Mensuly durante las 07:00 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Lebrija

Interrupciones en Veredas La Cutiga, Montevideo, Filo de Cruces, Conchal, Centenario, Vanegas, Sardinas, Llanadas, El Santero, El Salado, San Cayetano, San Joaquín, La Victoria, El Oso, Aguirre, Buenavista, Filo De Cruces y Zaragoza durante las 07:00 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Bucaramanga

Cortes de energía en Barrios Villa Rosa, San Cristobal, Villa Maria, Esperanza III, El Plan, Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, La Independencia, Comuneros, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena, Los Ángeles, Zona Escarpa y Vereda Pedregal durante las 07:00 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Girón

Cortes del suministro en Barrios La Campiña, Altos de la Campiña, Sagrado Corazón, El Tejar, Centro, La Muralla, El Carrizal, El Malecón, El Llanito, La Cascada, La Isla, San Juan, El Gallineral, Rio de Oro, Santa Cruz y algunos sectores de Poblado, La Rinconada y las veredas Laguneta y Pantano durante las 08:30 - 09:00 horas por remodelación de redes.

Girón

Interrupciones en Algunos sectores de los barrios, Castilla Real l, Castilla Real ll durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Algunos sectores del bariro Granada durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores de los barrios, Comuna 7, Villarelys ll durante las 07:15 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Puente Nacional

Interrupciones en Algunos sectores del barrio Puente Nacional Urbano durante las 08:00 - 11:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores del Barrio San Francisco durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes por Algunos sectores de los barrios, El Portal ll, Eliecer Fonseca, Rincón de Girón, La Hacienda y la vereda Río Frío durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

La Belleza

Cortes en Algunos sectores de las veredas, San Cayetano, Costa Rica durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Interrupciones en Algunos sectores del barrio La Victoria durante las 10:15 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Sucre

Cortes en Veredas, Quebrada Larga, San José, algunos sectores de la Unión Naranjito, La Floresta y San Isidro durante las 10:00 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Charalá

Cortes en Algunos sectores de la vereda La Capellana durante las 08:00 - 14:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Puente Nacional