Este jueves, 22 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.
Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.
Todos los cortes de luz programados para este jueves 22 de enero
Onzaga
- Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de las veredas Mompa y Caguanoque durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de remodelación de redes.
Landázuri
- La interrupción del suministro se realizará en Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Pitalito, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.
Santa Helena Del Opón
- Los cortes serán en Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.
Simacota
- Interrupciones del servicio en Serranía De Los Cobardes O Yariguis durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.
Vélez
- Cortes en Veredas San Pedro, El Tagual, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona y La Soledad durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.
Rionegro
- Cortes en Veredas Tambo Quemado, Honda, Cruces, Tambor, Miralindo, Golconda y Centenario Mensuly durante las 07:00 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.
Lebrija
- Interrupciones en Veredas La Cutiga, Montevideo, Filo de Cruces, Conchal, Centenario, Vanegas, Sardinas, Llanadas, El Santero, El Salado, San Cayetano, San Joaquín, La Victoria, El Oso, Aguirre, Buenavista, Filo De Cruces y Zaragoza durante las 07:00 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.
Bucaramanga
- Cortes de energía en Barrios Villa Rosa, San Cristobal, Villa Maria, Esperanza III, El Plan, Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, La Independencia, Comuneros, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena, Los Ángeles, Zona Escarpa y Vereda Pedregal durante las 07:00 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.
Girón
- Cortes del suministro en Barrios La Campiña, Altos de la Campiña, Sagrado Corazón, El Tejar, Centro, La Muralla, El Carrizal, El Malecón, El Llanito, La Cascada, La Isla, San Juan, El Gallineral, Rio de Oro, Santa Cruz y algunos sectores de Poblado, La Rinconada y las veredas Laguneta y Pantano durante las 08:30 - 09:00 horas por remodelación de redes.
Girón
- Interrupciones en Algunos sectores de los barrios, Castilla Real l, Castilla Real ll durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.
Bucaramanga
- Cortes en Algunos sectores del bariro Granada durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.
Barrancabermeja
- Cortes en Algunos sectores de los barrios, Comuna 7, Villarelys ll durante las 07:15 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.
Puente Nacional
- Interrupciones en Algunos sectores del barrio Puente Nacional Urbano durante las 08:00 - 11:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.
Bucaramanga
- Interrupciones de electricidad en Algunos sectores del Barrio San Francisco durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.
Girón
- Cortes por Algunos sectores de los barrios, El Portal ll, Eliecer Fonseca, Rincón de Girón, La Hacienda y la vereda Río Frío durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.
La Belleza
- Cortes en Algunos sectores de las veredas, San Cayetano, Costa Rica durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Barrancabermeja
- Interrupciones en Algunos sectores del barrio La Victoria durante las 10:15 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.
Sucre
- Cortes en Veredas, Quebrada Larga, San José, algunos sectores de la Unión Naranjito, La Floresta y San Isidro durante las 10:00 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Charalá
- Cortes en Algunos sectores de la vereda La Capellana durante las 08:00 - 14:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.
Puente Nacional
- Cortes en Algunos sectores de las veredas, Rio Suarez, Montes durante las 11:00 - 14:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.