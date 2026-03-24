En un año atravesado por la pasión futbolística, el consumo en los hogares argentinos empieza a moverse al ritmo de la expectativa, el ahorro y las oportunidades. En ese escenario, NESTLÉ apuesta a capitalizar ese cambio con una propuesta que combina premios, beneficios concretos y experiencias: la “Promo Más NESTLÉ: Mundial de Premios”. La iniciativa no solo apunta a incentivar la compra, sino también a conectar con una nueva forma de consumir, donde cada decisión busca rendir más y sumar valor en lo cotidiano. El comportamiento de los consumidores viene cambiando en los últimos años. Hoy, el precio sigue siendo importante, pero ya no es el único factor. Las familias argentinas priorizan cada vez más las propuestas que suman beneficios adicionales, como descuentos, premios o experiencias. Esta tendencia responde a una lógica de consumo más planificada, donde cada compra tiene que justificar su valor. En este contexto, las marcas buscan diferenciarse con iniciativas que no solo acompañen la rutina, sino que también generen incentivos reales. La dinámica es simple y accesible: los consumidores deben enviar por WhatsApp el número de lote del producto participante y, de forma automática, quedan habilitados para participar por premios instantáneos —como televisores, camisetas y descuentos— y también por el premio mayor: viajes todo pago a Dallas, Estados Unidos, para alentar a la selección. La promoción incluye más de 10 marcas del portafolio de NESTLÉ en el país, lo que amplía las posibilidades de participación en distintos momentos del día. Esta variedad permite que la iniciativa llegue a diferentes perfiles de consumo y hábitos dentro del hogar. “Esta promoción refleja la fortaleza de nuestro portafolio y el trabajo coordinado de todas nuestras marcas. Nos permite llevar una propuesta federal a todo el país, integrando categorías y acercando beneficios concretos a millones de consumidores. Esa capacidad de ejecución es parte del compromiso que tenemos con todos los argentinos, especialmente en un año tan significativo que nos invita a compartir y celebrar juntos.”, afirma Gian Carlo Aubry, CEO de NESTLÉ® para Argentina, Uruguay y Paraguay. Con esta iniciativa, NESTLÉ® reafirma su compromiso de acompañar a los argentinos en su día a día, ofreciendo opciones que suman valor real en cada etapa del año y transforman momentos cotidianos en experiencias significativas.