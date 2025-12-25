Cada verano, miles de conductores se lanzan a la ruta convencidos de que su auto está listo. Sin embargo, muchas veces esa certeza se apoya más en la intuición que en un control real. En rutas cargadas, con altas temperaturas y largas distancias, la diferencia entre un viaje tranquilo y un imprevisto puede estar en un detalle técnico.

La revisión del vehículo se vuelve un paso fundamental con la llegada de la temporada de vacaciones y el aumento sostenido del tránsito en rutas y autopistas. YPF BOXES ofrece una solución integral que permite realizar en un solo lugar además de los cambios de aceite y filtros clave para el mantenimiento del auto, los principales controles necesarios para viajar con mayor seguridad.

El servicio incluye un diagnóstico completo con más de 27 puntos de control que abarcan neumáticos, fluidos, luces, frenos y otros componentes esenciales. El chequeo preventivo permite detectar posibles fallas con anticipación y reducir riesgos mecánicos durante el trayecto, especialmente en viajes largos o bajo condiciones exigentes.

Cambio de aceite, filtros y beneficios exclusivos

Dentro de la propuesta de mantenimiento, YPF BOXES realiza el cambio de aceite y filtros con ELAION AURO, el lubricante de última generación desarrollado para responder a las exigencias de los motores actuales.

Durante el mes de diciembre, los usuarios acceden a un 20% de descuento en su próximo cambio con ELAION y a la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, un beneficio pensado para facilitar la planificación previa a las vacaciones.

Un aliado antes de la Verificación Técnica Vehicular

Para quienes deben realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), YPF BOXES se presenta como un paso previo clave. A través de controles específicos sobre los sistemas más relevantes del automóvil, el servicio permite llegar a la inspección oficial con mayor tranquilidad y reducir la posibilidad de observaciones o rechazos.

El enfoque preventivo apunta a evitar contratiempos de último momento y a asegurar que el vehículo cumpla con los requisitos necesarios para circular de manera segura.

ELAION AURO: tecnología aplicada al cuidado del motor

El lubricante ELAION AURO se destaca por su formulación avanzada y por traducir la complejidad tecnológica en beneficios concretos para el usuario. Su desarrollo incorpora la Tecnología en Evolución Constante (TEC®), diseñada para cumplir con las más altas exigencias internacionales.

Entre sus principales atributos se encuentran la protección superior contra el desgaste en zonas de alta presión y temperatura, el control de depósitos y contaminantes que favorece la limpieza interna del motor y un eficiente control térmico que contribuye a extender la vida útil de los componentes. Por otra parte, su formulación colabora con el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, y está diseñada para proteger los sistemas de postratamiento de los vehículos modernos.

ELAION AURO cuenta con homologaciones de las principales automotrices del mundo y ofrece una gama versátil que incluye opciones para vehículos con tecnologías híbridas, adaptándose a las nuevas demandas del parque automotor.

Turnos digitales y una experiencia más simple

Como parte de su propuesta de comodidad, YPF BOXES permite reservar turnos de manera anticipada a través de la App YPF, disponible para dispositivos Android e iOS. Esta herramienta digital facilita la organización, reduce los tiempos de espera y mejora la experiencia del usuario en un período de alta demanda.