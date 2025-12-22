SANCOR SEGUROS conmemora su 80.º aniversario, un hito que reafirma su rol como principal actor en el mercado asegurador argentino. La iniciativa, que comenzó en 1945 en Sunchales, Santa Fe, se transformó en una organización que sostiene el propósito de acompañar a las personas y anticipar riesgos desde la prevención.

La aseguradora llega a este aniversario como la N° 1 del mercado asegurador argentino, con más del 12% de participación. Este liderazgo se fundamenta en su capacidad para brindar protección a más de 9,3 millones de asegurados.

El Grupo mantiene una sólida presencia federal en el país, contando con 770 oficinas, 3.300 colaboradores y una red de 11.000 Productores Asesores de Seguros. Además, su estrategia de crecimiento trascendió las fronteras, logrando presencia directa en Uruguay, Paraguay y Brasil

El ecosistema Sancor Seguros: diversificación y posiciones de liderazgo

La diversificación ha sido un pilar central en el desarrollo del Grupo. Más allá de operar en los principales ramos del mercado (seguros patrimoniales, de personas y soluciones agropecuarias), SANCOR SEGUROS ha construido un ecosistema robusto:

Prevención ART se consolidó como líder en Riesgos del Trabajo, brindando protección a más de 1,8 millones de trabajadores .

Prevención Salud es una prepaga nativa digital con alcance nacional, posicionada entre las diez primeras del país .

La oferta se complementa con Prevención Retiro, soluciones de previsibilidad, la incorporación de Banco del Sol en el ámbito financiero digital, y Sancor Seguros Real Estate en el sector inmobiliario.

Según Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, esta transformación se logró “siempre guiados por un espíritu cooperativo que sigue siendo nuestra base”.

La inversión en tecnología: IA y la apuesta por el deeptech

En los últimos años, el Grupo intensificó su proceso de transformación tecnológica. Esto incluye la incorporación de inteligencia artificial aplicada a procesos esenciales como la gestión de siniestros, suscripción, cotización y autogestión. También adoptaron un stack tecnológico híbrido y cloud que mejora la agilidad operativa.

La tecnología es vista como un catalizador, cuyo objetivo es potenciar el trato humano, no reemplazarlo.

La visión de futuro de la compañía se apoya en iniciativas de alto impacto económico y social. El Grupo ha desarrollado:

CITES: Un fondo de venture capital en deeptech y la primera incubadora tecnológica de management privado de América Latina.

Sancor Seguros Ventures: Un fondo de venture capital corporativo que invierte en startups de sectores como insurtech, fintech y healthtech .

Sancor Seguros Impulsa: invierten en generación de proyectos de triple impacto.

El desafío de la integración para la próxima etapa

Carlos Casto, Presidente de SANCOR SEGUROS, destacó que el aniversario es la confirmación de que una organización nacida en el interior puede transformarse y proyectarse hacia el futuro sin perder su identidad.

A 80 años de su fundación, SANCOR SEGUROS iniciará una nueva etapa enfocada en profundizar la integración de sus negocios y fortalecer la capacidad tecnológica. El objetivo estratégico es avanzar hacia un modelo más ágil y conectado, capaz de adaptarse al mercado en constante transformación y de ofrecer soluciones más completas a personas y organizaciones.