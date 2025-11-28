Smiles Argentina vuelve a destacar durante este Black Friday una propuesta que apunta a reducir el impacto de la volatilidad tarifaria y a ofrecer previsibilidad en un momento donde la planificación financiera se volvió central para quienes desean viajar.

Se trata de Viaje Fácil, una herramienta que permite reservar vuelos internacionales o regionales con hasta 11 meses de anticipación, congelar el precio y efectuar el pago recién 60 días antes de la fecha del vuelo, incluso sin tener millas disponibles al momento de la reserva.

Desde la compañía explican que el sistema fue diseñado para que los usuarios puedan organizar sus vacaciones o escapadas sin la presión de reunir de inmediato la totalidad de millas o pesos necesarios para emitir el ticket.

Viaje fácil: cómo acceder

Solo requiere registrarse gratuitamente en Smiles Argentina con DNI. A partir de ese paso, los clientes realizan una búsqueda al destino que quieran viajar, asegurarse una tarifa que puede ser 100% millas o millas + pesos (Smiles & Money) y para concretar la reserva, sólo se abonan las tasas e impuestos junto al costo del servicio de Viaje Fácil (para clientes Club Smiles: $15.500 y para clientes Smiles: $18.000, por reserva). De esta manera, los viajeros disponen de hasta 60 días antes del vuelo para completar el pago o reunir las millas o el dinero que se precise aprovechando las promociones durante el periodo para concretar el pago o reunir las millas acordes a su presupuesto mensual.

Es importante tener en cuenta que solamente aplican aquellos vuelos que se realicen a partir de los 61 días y que contenga el cartel identificatorio “Aplica Viaje Fácil” en el resultado de búsqueda.

En caso de que el viaje finalmente no se concrete, solo se devolverán la tasas e impuestos correspondientes, lo que convierte al producto en una opción flexible para la planificación anticipada.

Durante esta edición del Black Friday, Smiles Argentina anunció promociones destacadas hacia destinos de alta demanda como Brasil, Estados Unidos, Europa, el Caribe y Colombia, que podrán ser reservados a través de Viaje Fácil aún sin disponer de millas.

Un ecosistema pensado para sumar millas de múltiples maneras

Para acompañar este mecanismo de reserva anticipada, Smiles desarrolló un sistema de acumulación amplio que ofrece diversas alternativas según el perfil del viajero. Una de ellas es Club Smiles, un programa de suscripción mensual disponible en seis planes. Cada uno acredita una cantidad fija de millas con una validez extendida de 10 años, y brinda acceso a promociones exclusivas y beneficios adicionales en la emisión de tickets.

Durante este Black Friday, la empresa anunció una promoción especial: quienes se suscriban al plan Club Smiles 1.000 el 28 de noviembre pagarán $1.000 durante el primer mes, cuando su valor regular es de $6.500. Estas campañas se complementan con bonificaciones de hasta 350% en millas extra para la compra de millas dentro del período promocional.

Además de la suscripción, los usuarios pueden adquirir millas de forma directa con un tope anual de 400.000 millas, o sumar mediante la conversión de puntos de tarjetas de crédito y otros programas aliados (Jumbo+, Pax, Civitatis, TTS).

La empresa mantiene alianzas con ocho entidades y sistemas de puntos, entre ellas Santander, Banco Provincia, Banco Patagonia, Amex, Macro, Comafi, Ualá y Banco Municipal de Rosario. La posibilidad de transferir millas entre cuentas también funciona como un refuerzo adicional para completar una reserva a tiempo.

Más de 50 aerolíneas asociadas y un panorama ampliado de destinos

Una de las particularidades del programa es su red global de aerolíneas asociadas, que permite a los usuarios emitir pasajes no solo en GOL, sino también en más de 50 compañías aéreas internacionales. Entre ellas figuran Avianca, American Airlines, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Europa, Air France, KLM, Emirates, Turkish Airlines, Air Canada e Iberia, entre otras.

En conjunto, estas aerolíneas conectan con más de 1.200 destinos en todo el mundo, lo que amplía las opciones tanto para viajes regionales como para rutas de larga distancia.

Una tendencia en crecimiento: planificación a largo plazo

El interés por anticipar compras vinculadas a viajes se vio impulsado por los cambios en los hábitos de consumo y por la necesidad de administrar los gastos personales con mayor cuidado. Desde Smiles señalan que cada vez más usuarios optan por asegurar tarifas meses antes de viajar, especialmente en períodos como Black Friday, cuando las promociones suelen ofrecer valores más competitivos que durante el resto del año.

Viaje Fácil se inserta en esta tendencia y busca facilitar que los viajeros puedan tomar decisiones con tiempo, evitando variaciones de precios inesperadas o incrementos estacionales. Para conocer todas las promociones vigentes durante la campaña, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de Smiles Argentina.

Con más de 30 años de historia y 29 millones de clientes en Argentina y Brasil, Smiles sostiene que su objetivo es promover el acceso a los viajes mediante un sistema de fidelidad flexible, con múltiples alternativas para sumar millas y una red de alianzas que permite ampliar la oferta de destinos. La compañía destaca que su propuesta apunta a acompañar la planificación financiera de los viajeros y brindar herramientas adaptadas a las necesidades de cada economía personal.