Argentina fue elegida por Dove 991 Gold Repair Mask, una edición limitada que busca elevar el deseo en la categoría y establecer un nuevo estándar de oro en reparación capilar. La máscara de tratamiento fue desarrollada a partir de investigaciones sobre los componentes del cabello y orientada a abordar el daño desde distintos niveles de su estructura.

El producto llegará al país el 15 de noviembre de 2026 y representa una de las mayores innovaciones de Dove en reparación capilar, con la que la marca busca establecer un nuevo estándar de oro en la categoría.

La elección de Argentina no es presentada por la compañía como un dato circunstancial. Dove vincula la decisión con la relación que las consumidoras argentinas mantienen con su cabello, atravesada por prácticas de cuidado, transformación y experimentación.

Desde la coloración hasta el uso habitual de herramientas de calor, esas rutinas forman parte de una búsqueda constante por modificar estilos y, al mismo tiempo, mantener el cabello cuidado. Es sobre ese escenario que la marca plantea el desarrollo de su nueva tecnología.

Por qué Argentina fue elegida

La relación con el cabello ocupa un lugar particular en las rutinas de belleza de las consumidoras argentinas. Para Dove, esa combinación entre transformación y cuidado convierte al país en un mercado relevante para introducir una innovación enfocada en la reparación.

Dove

La coloración y la utilización frecuente de herramientas de calor son algunas de las prácticas como parte de ese vínculo. En paralelo a la posibilidad de experimentar con distintos estilos aparece otro desafío: cómo recuperar el cabello frente al daño asociado a esas prácticas.

La respuesta que propone Dove parte de una investigación que busca comprender qué ocurre con el cabello a nivel de sus componentes y cómo intervenir sobre ese daño.

La investigación detrás de la nueva máscara de tratamiento de Dove

El desarrollo de 991 Gold Repair Mask se apoyó en investigaciones sobre los biocomponentes del cabello virgen y en la aplicación de la ciencia proteómica capilar. A partir de ese trabajo, Dove desarrolló una tecnología que apunta a actuar sobre tres dimensiones vinculadas con la estructura del cabello: proteínas, hidratación y lípidos.

Uno de los componentes de la fórmula utiliza tecnología de aminoácido, que ayuda a reconstruir proteínas y reparar el daño profundo de la fibra capilar.

El segundo eje está relacionado con la hidratación. La fórmula incorpora moléculas hidratantes destinadas a recuperar la humedad del cabello seco y dañado.

El tercer componente apunta a los lípidos. Para ello, Dove desarrolló una tecnología patentada que ayuda a restaurar la barrera lipídica del cabello afectado.

La lógica detrás del desarrollo es, así, abordar el daño capilar desde diferentes componentes de la fibra y no solamente desde su aspecto visible.

Dove

Una edición limitada que llegará al país en noviembre

El lanzamiento argentino está previsto para el 15 de noviembre de 2026, cuando Dove 991 Gold Repair Mask llegue al mercado local.

La llegada se produce en un contexto en el que la propia marca identifica una relación particularmente activa de las consumidoras argentinas con el cuidado y la transformación del cabello.

Con este lanzamiento, Dove busca establecer un nuevo estándar de oro en de reparación capilar, a partir de una tecnología desarrollada sobre la base de investigación acerca de la estructura del cabello y sus componentes.

El resultado es una innovación que pone el foco en un desafío concreto de las rutinas de cuidado: reparar el daño no solo desde afuera, sino también desde los distintos componentes que forman parte de la fibra capilar. Con esta edición limitada, Dove busca además elevar el deseo en la categoría de reparación capilar.