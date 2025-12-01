En esta noticia
Pampa Energía, considerada una de las empresas más importantes del país, celebró un hito fundamental en su trayectoria: sus 20 años de historia. La compañía tiró la casa por la ventana con un evento masivo que se llevó a cabo el jueves 27 de noviembre en el icónico Hipódromo de Palermo.
La noche no fue solo una fiesta, sino un reconocimiento al crecimiento y la consolidación de la empresa como actor principal en el sector energético.
Un encuentro federal y masivo en el corazón de Palermo
El festejo superó todas las expectativas, reuniendo a más de 3.500 personas. Los asistentes provenían de todo el país e incluyeron a empleados, sus familias, autoridades e invitados especiales.
La magnitud del evento se reflejó en el esfuerzo logístico: más de 1.200 personas que trabajan en los distintos activos de Pampa en provincias del interior viajaron especialmente a Buenos Aires para ser parte del encuentro.
La jornada se diseñó con una programación que se extendió por más de ocho horas.
El lema que impulsó dos décadas de crecimiento
El evento tuvo un mensaje claro y emotivo, alineado con el espíritu de la compañía. Se desarrolló bajo el lema: “Los sueños cuando crecen se convierten en orgullo”.
Esta celebración no fue azarosa; buscó reconocer y honrar el trabajo de todos aquellos que impulsaron el crecimiento de la compañía desde sus inicios. El orgullo del equipo fue el verdadero motor de la noche.
Música, energía y un escenario estelar
El entretenimiento musical estuvo a cargo de cinco bandas en vivo y un reconocido DJ, transformando el Hipódromo de Palermo en un vibrante festival privado.
El festejo se extendió por más de ocho horas y contó con la conducción de Fer Dente y Laurita Fernández.
- Las bandas que hicieron bailar a los presentes fueron: Estelares, Los Tipitos, Kevin Johansen, Turf y Virus.
- El set final que mantuvo la energía en alto fue liderado por el DJ Fer Palacio.