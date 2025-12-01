Pampa Energía, considerada una de las empresas más importantes del país, celebró un hito fundamental en su trayectoria: sus 20 años de historia. La compañía tiró la casa por la ventana con un evento masivo que se llevó a cabo el jueves 27 de noviembre en el icónico Hipódromo de Palermo.

Damián Mindlin, Ricardo Torres, Marcelo Mindlin y Gustavo Mariani. Socios fundadores de Pampa Energía.

Marcelo Mindlin y Nicolás Mindlin

Ricardo Torres, Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin, Eduardo Elsztain (IRSA), Damián Mindlin y Gustavo mariani

La noche no fue solo una fiesta, sino un reconocimiento al crecimiento y la consolidación de la empresa como actor principal en el sector energético.

Gustavo Mariani, Ricardo Markous (Tecpetrol), Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Daniel Ridelener (TGN) y Gustavo Gallino (YPF)

Marcelo Mindlin y Miguel Ángel Broda

Ricardo, Gustavo y Marcelo junto a María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación

Un encuentro federal y masivo en el corazón de Palermo

El festejo superó todas las expectativas, reuniendo a más de 3.500 personas. Los asistentes provenían de todo el país e incluyeron a empleados, sus familias, autoridades e invitados especiales.

Marcelo Mindlin y su esposa Mariana; Damián Mindlin y su esposa Karina, Gustavo Mariani y su esposa Mariana.

Marcelo Mindlin y Damián Mindlin junto a Eyal Sela, Embajador de Israel en Argentina

Gustavo Mariani y Marcelo Mindlin con Daniel Gonzalez, secretario de Coordinación de Energía y Minería

La magnitud del evento se reflejó en el esfuerzo logístico: más de 1.200 personas que trabajan en los distintos activos de Pampa en provincias del interior viajaron especialmente a Buenos Aires para ser parte del encuentro.

Marcelo Mindlin y Marcelo Bonelli

Marcelo Mindlin y María Laura Santillan

La jornada se diseñó con una programación que se extendió por más de ocho horas.

El lema que impulsó dos décadas de crecimiento

El evento tuvo un mensaje claro y emotivo, alineado con el espíritu de la compañía. Se desarrolló bajo el lema: “Los sueños cuando crecen se convierten en orgullo”.

Turf Menardo Photography

Virus Menardo Photography

Esta celebración no fue azarosa; buscó reconocer y honrar el trabajo de todos aquellos que impulsaron el crecimiento de la compañía desde sus inicios. El orgullo del equipo fue el verdadero motor de la noche.

Estelares MAX PARRA

DJ Fer Palacios Menardo Photography

Kevin Johansen MAX PARRA

Música, energía y un escenario estelar

El entretenimiento musical estuvo a cargo de cinco bandas en vivo y un reconocido DJ, transformando el Hipódromo de Palermo en un vibrante festival privado.

Menardo Photography

Menardo Photography

El festejo se extendió por más de ocho horas y contó con la conducción de Fer Dente y Laurita Fernández.

Menardo Photography

MAX PARRA

Las bandas que hicieron bailar a los presentes fueron: Estelares, Los Tipitos, Kevin Johansen, Turf y Virus.

El set final que mantuvo la energía en alto fue liderado por el DJ Fer Palacio.