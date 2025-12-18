La era del Business Process Outsourcing (BPO) tradicional está llegando a su fin. Las experiencias hiperconectadas que exigen los usuarios obligan a las empresas a adoptar un Nuevo Modelo de Valor. Los formatos rígidos de pricing y facturación basados en recursos desplegados o requeridos, (T&M o FTE) están siendo erosionados por la automatización. Abrazando esta transformación radical, la Unidad Digital de Konecta despliega con éxito su nuevo modelo para garantizar retornos medibles y efectivos en la reconversión tecnológica de sus clientes.

Esta iniciativa surge en un contexto donde, a pesar de las altas inversiones, la transformación digital a menudo no alcanza los resultados esperados. Un reciente informe del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), publicado en julio de 2025, denominado “Brecha de la GenAI: El Estado de la IA en los Negocios 2025”, advierte que el 95% de las organizaciones no logra obtener un retorno significativo de la inversión (ROI) en IA generativa. La investigación subraya que la adopción tecnológica es alta, pero que solo un 5% de los proyectos logran generar valor medible.

Konecta contribuye a superar la “brecha de la GenAI” con un Enfoque Integral

En ese contexto, Konecta se posiciona como el partner estratégico clave para revertir esta estadística. Las compañías que logran escalar con éxito su transformación digital son aquellas que personalizan el proceso, miden los resultados en términos de negocio y priorizan la adaptabilidad. De esta manera, Konecta contribuye a que las empresas superen los errores comunes que condenan al 95% de las organizaciones.

Entre estos errores, el primero de ellos se centra en la visión errónea de la IA como un asunto puramente tecnológico. En este sentido, el informe enfatiza que la solución debe enfocarse en los procesos y la adaptación contextual. Konecta aborda esta limitación combinando 25 años de experiencia con un enfoque integral de 4 dimensiones: tecnología, entendimiento del negocio, procesos y personas.

El segundo de los errores se basa en construir internamente en lugar de asociarse con partner estratégicos. En este caso, el informe destaca que las iniciativas internas de desarrollo de IA tienen significativamente menos éxito que las asociaciones estratégicas. Es por ello, que Konecta establece alianzas robustas con líderes como Google Cloud, CrewAI, Uniphore y Kraken garantizando soluciones avanzadas y a la medida de cada cliente.

Por último, el tercer error que comenten las empresas que no superan la transformación digital es la falta de entendimiento del negocio: el informe sostiene que el principal obstáculo no es la tecnología, sino la alineación con los flujos de trabajo. Para superar este punto, Konecta vincula su conocimiento global con la realidad de cada empresa, entendiendo los desafíos de cada industria.

El nuevo modelo de valor: basado en resultados (Outcome-Based)

Impulsando el nuevo modelo “Outcome-Based” de la Unidad Digital, Konecta promueve, a su vez, un nuevo paradigma para la industria del BPO. El foco de la medición se traslada de los recursos desplegados o requeridos, (T&M o FTEs) a los Inside efectivamente implementados con impacto directo en el negocio de los clientes. Esta visión innovadora, ofrece alta flexibilidad, total transparencia y predictibilidad en cada proyecto. El éxito de este enfoque está respaldado por su base de 58 clientes en Argentina y Chile con soluciones 100% digitales o combinadas.

En ese sentido, la Unidad Digital de Konecta ofrece un portfolio diseñado para transformar las operaciones críticas de sus clientes:

Products GenAI: Epiron , una plataforma omnicanal GenAI de gestión de clientes que maneja más de 90 millones de interacciones al año; y Loope , una solución Copilot con capacidad de generar feedback automático y planes de acción, utilizada por clientes de las industrias de telecomunicaciones, financiera y entretenimiento. Konecta aplica IA generativa para potenciar procesos. Esto incluye, una plataforma omnicanal GenAI de gestión de clientes que maneja más de 90 millones de interacciones al año; y, una solución Copilot con capacidad de generarautomático y planes de acción, utilizada por clientes de las industrias de telecomunicaciones, financiera y entretenimiento.

Generación de Agentic : agentes digitales inteligentes capaces de ejecutar tareas complejas, integrarse con procesos críticos del negocio y operar de forma autónoma. Estos agentes combinan IA generativa, automatización y contexto operativo para mejorar la eficiencia y escalar operaciones con precisión. Konecta desarrollacapaces de ejecutar tareas complejas, integrarse con procesos críticos del negocio y operar de forma autónoma. Estos agentes combinan IA generativa, automatización y contexto operativo para mejorar la eficiencia y escalar operaciones con precisión.

Digital Marketing : servicio a partir del cual se generan ecosistemas digitales con tecnologías de hiperpersonalización para incrementar las ventas de las empresas, ofrecer sus productos al segmento adecuado, con el formato y la oferta correcta. Con tecnología, IA y Data, se trata de un modelo 100% basado en el rendimiento: costos en función de los resultados.

Digital Collections: dirigido a empresas que buscan optimizar la recuperación de deudas, reducir costos operativos de la cobranza tradicional y mejorar la experiencia de sus clientes, Konecta combina las mejores herramientas digitales y capacidad humana para asegurar los ingresos de las empresas. Se trata de una solución integral con resultados de hasta un 95% de recupero de deuda en mora temprana y 85% de NPS en industrias líderes de Banca, Automotriz y Telecomunicaciones que validan la efectividad del modelo.

A través de iniciativas estratégicas como su Digital Boost Program —que potencia la formación interna y herramientas digitales clave como HiWork—, Konecta guía a las empresas en todas las fases de la transformación de la experiencia de sus clientes, empleados y procesos de negocio.

De esta manera, Konecta, potencia su nueva etapa de la Unidad Digital al convertirse en un socio estratégico que combina el entendimiento del negocio, personas, procesos y tecnología para garantizar que la transformación digital se traduzca en retornos reales.