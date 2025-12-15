La falta de infraestructura tradicional de banda ancha en zonas extensas de Argentina está impulsando la adopción masiva de soluciones satelitales. El uso de internet satelital en el país experimentó un crecimiento del 251% en 2025, una tendencia marcada por la necesidad de las empresas de sostener operaciones, sin importar su ubicación geográfica.

Movistar Empresas actualizó su servicio Movistar Link, que utiliza la red satelital de Starlink (más de 6.750 satélites) para llevar internet de alta velocidad a cualquier punto del país. Esta tecnología se posiciona como una herramienta esencial para la continuidad del negocio y la coordinación remota de equipos.

El Sur, epicentro del crecimiento

El incremento en la demanda se refleja en los números de Movistar Link, que registra un crecimiento del 251% en lo que va del año y proyecta un aumento del 360% al cierre de 2025 respecto a enero.

Este auge se concentra geográficamente en el sur del país: la región patagónica concentra el 57% de los servicios satelitales activos. Sectores como energía, minería, industria, retail y servicios financieros están adoptando esta tecnología para asegurar su conectividad en entornos aislados o con limitaciones de infraestructura.

Luis Aiassa, Director Ejecutivo de Rakiduamn y el Ing. Luis Presso, Ejecutivo de Cuentas B2B de Movistar.

La conectividad, clave para la productividad remota

La incorporación de internet satelital responde a una necesidad operativa. Portavoces de Movistar Argentina destacaron que la conectividad es clave para la continuidad del negocio, permitiendo un “servicio de internet estable incluso en áreas rurales o remotas”.

Esta estabilidad facilita la coordinación de equipos, la realización de videollamadas y la supervisión de procesos operativos en tiempo real. La capacidad de estar conectado desde cualquier lugar es crucial para empresas que operan en obras, en el campo o en pozos petroleros. El servicio, además, incorpora soporte técnico 24/7, atención local e instalación rápida, lo que ayuda a optimizar tareas y reducir tiempos muertos.

Vaca muerta: el caso de Rakiduamn SRL

El impacto de la tecnología se evidencia en el yacimiento de Vaca Muerta, uno de los entornos más desafiantes del país. La empresa rionegrina Rakiduamn SRL, especializada en soluciones tecnológicas para energía y minería, integró el servicio para superar los problemas de conexión.

Antes de esta adopción, Rakiduamn operaba con sistemas satelitales antiguos, de poca capacidad y que requerían ajustes manuales constantes. Su Director Ejecutivo, el Ing. Luis Aiassa, señaló que la conectividad era “nuestra principal traba” en el sector.

La nueva conectividad permite que el equipo de campo se comunique por videollamada con especialistas a cientos de kilómetros. Según el Ing. Aiassa, esto se traduce en una reducción de traslados y tiempos de espera gracias al soporte remoto en tiempo real. Además, la empresa ahora puede transmitir grandes volúmenes de datos desde lugares donde antes la señal era inexistente. El director calificó el servicio como “excelente” desde el punto de vista de costos y potencial de crecimiento.

El desafío de cerrar la brecha digital

Movistar proyecta que este tipo de conectividad será central para la digitalización empresarial, sobre todo para las compañías que requieran operar en la nube, realizar monitoreo de activos y mantenimiento remoto.

El crecimiento de este sector demuestra cómo la conectividad satelital está permitiendo que la innovación y el trabajo remoto lleguen a todo el país. La compañía afirma que, a través de estos servicios, busca cerrar la brecha digital entre zonas urbanas y rurales, habilitando la operación en lugares donde antes resultaba imposible trabajar conectado.