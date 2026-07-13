El crecimiento del trabajo híbrido, las clases virtuales, el consumo de contenido en streaming y la necesidad de dispositivos cada vez más versátiles impulsaron una nueva etapa para las tablets, que hoy vuelven a ganar terreno como una de las categorías más innovadoras del mercado tecnológico.

Ya no se trata solo de una pantalla más grande para mirar series o navegar por internet. Las tablets actuales buscan convertirse en verdaderas herramientas de productividad, capaces de acompañar jornadas de trabajo, estudio y creatividad sin resignar movilidad.

En ese contexto, TCL desarrolló un portfolio que apunta a responder a necesidades muy distintas, desde quienes buscan un equipo premium para reemplazar muchas funciones de una notebook hasta quienes necesitan un dispositivo confiable para el uso cotidiano.

Una pantalla pensada para cuidar la vista

Uno de los principales diferenciales de la marca es la incorporación de la tecnología NXTPAPER en sus modelos de gama alta. A diferencia de las pantallas tradicionales, fue diseñada para ofrecer una experiencia visual más natural y reducir la fatiga ocular incluso durante largas horas de uso.

La combinación de superficies antirreflejo, filtros de luz azul y distintos modos de visualización permite que la lectura de documentos, libros o apuntes resulte mucho más cómoda, una ventaja especialmente valorada por quienes estudian, trabajan con textos o pasan buena parte del día frente a una pantalla.

Además de mejorar la experiencia visual, la tecnología busca acompañar una tendencia cada vez más relevante: el bienestar digital. A medida que aumenta el tiempo que las personas permanecen conectadas, el confort visual se transforma en un aspecto tan importante como el rendimiento del dispositivo.

Una alternativa para trabajar desde cualquier lugar

Su pantalla de 14,3 pulgadas con resolución 2.4K ofrece un amplio espacio de trabajo, mientras que la tecnología NXTPAPER 3.0 suma funciones inteligentes para proteger la vista, como un asistente que recuerda realizar pausas y ajusta automáticamente el brillo y la temperatura del color según el entorno.

El equipo incorpora un procesador MediaTek Helio G99, 8 GB de memoria RAM ampliables hasta 16 GB, 256 GB de almacenamiento interno, batería de 10.000 mAh con carga rápida de 33W y herramientas de multicolaboración para interactuar fácilmente con otros dispositivos. La posibilidad de incorporar teclado, funda y lápiz digital amplía aún más sus posibilidades.

El equilibrio entre movilidad y rendimiento

Para quienes necesitan un dispositivo potente pero más fácil de transportar, la TCL NXTPAPER 11 Plus apuesta por un equilibrio entre productividad y portabilidad.

Su pantalla 2K de 11,5 pulgadas mantiene todas las ventajas del sistema NXTPAPER para el cuidado visual y se combina con un procesador MediaTek Helio G100, 8 GB de RAM ampliables, 256 GB de almacenamiento y una batería de 8.000 mAh con carga rápida de 33W. A eso se suman cuatro parlantes integrados que mejoran tanto las videollamadas como la experiencia multimedia.

El resultado es una tablet preparada para responder con solvencia a tareas de multitarea, reuniones virtuales, estudio y entretenimiento.

Distintos dipositivos para cada usuario

La estrategia de TCL también contempla a quienes buscan un dispositivo con una excelente relación entre prestaciones y precio.

La TAB A1 Plus incorpora una pantalla de 12,2 pulgadas con resolución 2.4K, procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 6 GB de RAM ampliables mediante expansión dinámica y 128 GB de almacenamiento expandibles hasta 2 TB mediante tarjeta MicroSD. Su batería de 8.000 mAh, el sistema de cuatro parlantes y las funciones asistidas por inteligencia artificial la convierten en una opción versátil tanto para trabajar como para disfrutar de contenido multimedia.

Por su parte, la TAB 10L Gen 4 representa la puerta de entrada al ecosistema de la marca. Equipada con pantalla IPS de 10,1 pulgadas, procesador MediaTek G85, 4 GB de RAM ampliables dinámicamente, 128 GB de almacenamiento expandibles hasta 1 TB y batería de 6.000 mAh, está pensada para acompañar actividades cotidianas como clases virtuales, navegación, videollamadas, lectura o streaming.

La evolución de esta categoría demuestra que ya no existe un único modelo capaz de satisfacer todas las necesidades. Mientras algunos usuarios priorizan productividad y rendimiento profesional, otros buscan movilidad, entretenimiento o una herramienta de estudio.