La calificadora FIX SCR confirmó la calificación “AAA (arg)” con perspectiva estable para el Banco Nación, la máxima nota dentro de la escala nacional, ratificando el liderazgo y la fortaleza de la franquicia de la entidad.

Asimismo, mantuvo la calificación “A1+(arg)” para el corto plazo, lo que indica una muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país.

Ambas valoraciones se fundamentan en el buen desempeño sostenido, la posición de capital y una buena liquidez, sumado a la reducción gradual de su exposición al sector público y un mayor impulso del crédito al sector privado.

El informe destaca el rol central del Banco Nación dentro del sistema financiero argentino, al concentrar una participación significativa de los depósitos y préstamos del mercado, y su condición de entidad de carácter sistémico según el Banco Central, lo que le permite sostener un desempeño robusto.

FIX resalta, además, una mejora en el desempeño operativo respecto del primer semestre de este año, con un ROA positivo del 1,2%, una cartera irregular acotada al 2,2% y una cobertura de previsiones adecuada.

En comparación al informe anterior, de julio-2025, se observa una evolución favorable con una mejora del resultado operativo, un mayor dinamismo crediticio, estabilidad en la calidad de activos y niveles de capital aún elevados, aunque en descenso esperado por el crecimiento del crédito. Se mantienen sin cambios la calificación y la perspectiva, con señales más claras de adaptación al nuevo contexto macro y competitivo.