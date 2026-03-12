Banco Provincia presentó una propuesta ampliada de financiamiento para el sector agropecuario que incluyó préstamos en dólares con tasa 0% para la compra de maquinaria agrícola bonaerense y nuevas alternativas digitales para capital de trabajo. La entidad participó de la vigésima edición de la muestra agroindustrial, que se realizó del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, con una batería de herramientas orientadas a acompañar las inversiones del sector productivo, tanto en maquinaria como en insumos. Durante la muestra, el director del banco y presidente de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento, destacó que la participación de la entidad responde a la estrategia de la banca pública de acompañar el desarrollo productivo del agro y la agroindustria. “En los últimos seis años el banco viene siendo el main sponsor de la muestra, por lo que su apuesta y su presencia aquí son muy importantes para nosotros, para la institución y también para el Gobierno de la provincia”, comentó. Uno de los ejes de la propuesta del banco fue la financiación para la compra de maquinaria agrícola y otros bienes de capital de producción nacional, nuevos o usados, a través de convenios con empresas proveedoras. Entre las principales novedades, se destacaron líneas de crédito en dólares con tasa del 0% y plazos de hasta 48 meses destinadas a la adquisición de maquinaria fabricada por empresas agrupadas en MAGRIBA, además de inversiones en soluciones sustentables y tecnología aplicada al agro. En paralelo, la entidad ofreció líneas de financiamiento en pesos con tasas que parten desde el 22,5% anual y plazos de hasta cuatro años, con cobertura de hasta el 100% del valor de la factura, incluido el IVA. Según explicó Formento, el sector agroindustrial continúa siendo uno de los motores de inversión del país. “Es un sector muy competitivo, que invierte, innova y está integrado a cadenas globales de producción y comercio internacional”, señaló. En ese sentido, sostuvo que la oferta crediticia del banco busca acompañar ese proceso con líneas de financiamiento tanto para inversión en maquinaria como para capital de trabajo. Otra de las novedades fue la ampliación de las funcionalidades de Procampo Digital, la herramienta que permite a productores operar directamente desde el home banking del banco para la compra de insumos, combustible y hacienda. A partir de este año, la plataforma incorporó la posibilidad de financiamiento en dólares con tasa desde 0% y plazos de hasta 360 días. En pesos, las tasas comienzan desde el 25% anual para operaciones de capital de trabajo. Durante la exposición, el banco también ofreció beneficios comerciales para incentivar la concreción de operaciones. Entre ellos, períodos de gracia para los primeros clientes que financien maquinaria agrícola, bonificaciones en seguros y premios para quienes operen a través de la plataforma digital. A través de Provincia Microcréditos, la entidad lanzó junto al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense una línea de financiamiento con tasa subsidiada para grupos asociativos y cooperativas, con un subsidio de diez puntos porcentuales en la tasa. La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito para segmentos productivos que requieren condiciones financieras más flexibles para sostener su actividad. Una de las actividades centrales del stand fueron las mateadas temáticas que se realizaron todos los días a las 11 y a las 16. Durante estos encuentros, quienes participaron recibieron un mate de regalo y pudieron asistir a charlas vinculadas con el compostaje y prácticas sustentables. Como parte de la propuesta ambiental, el banco invitó a los asistentes a depositar la yerba usada en una compostera instalada en el stand. “Pusimos en valor este espacio que la muestra nos brinda, con muchos metros destinados a distintas actividades: espacios para encuentros, mateadas, composteras y salas de reuniones para conversar con empresas y productores sobre sus necesidades y sobre las distintas ofertas que tiene el banco”, expresó Formento. Además, se brindó información sobre las distintas herramientas financieras de la entidad y también se desarrollaron propuestas educativas, culturales y recreativas. El miércoles se realizó la charla “Mujeres del Campo”, organizada por la Gerencia de Mujeres, Géneros y Diversidad del banco en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo. El encuentro visibilizó el rol de las mujeres en el ámbito rural y generar un espacio de intercambio sobre su participación en el sector. El stand recibió a escuelas que visitaron la exposición, con una mateada dedicada a la educación financiera basada en los contenidos del ciclo Rico.en.data. La iniciativa apuntó a acercar conceptos económicos y financieros a estudiantes de una manera didáctica y accesible. Además, la presencia de la entidad en la exposición también incluyó propuestas culturales y de entretenimiento para quienes recorran el predio. Entre ellas se destaca el “Atardecer Banco Provincia”, un espectáculo musical abierto al público que se realizó al cierre de la primera jornada y que buscó generar un espacio de encuentro entre visitantes, productores y expositores. Durante la exposición, quienes visiten el stand y formen parte de la comunidad de Cuenta DNI podrán participar en el sorteo de una moto, una iniciativa pensada para promocionar la línea de financiamiento Tu Préstamo Acá Motos, destinada a facilitar la compra de este tipo de vehículos.