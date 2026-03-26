En un movimiento que marca un antes y un después en su operación regional, Natura anunció la designación de Christian Coone como nuevo Gerente General para los Mercados del Sur, una posición clave que concentrará la gestión de Argentina, Chile y Uruguay. El cambio no es solo un nombramiento: forma parte de una reconfiguración más amplia con la que la compañía busca ganar velocidad, eficiencia y cercanía con los consumidores en un contexto desafiante para la industria de la belleza. La empresa avanza hacia un esquema de gestión por mercados, que integra operaciones de distintos países bajo una misma conducción. ¿El objetivo? Simplificar decisiones, aprovechar sinergias y responder con mayor rapidez a las demandas del mercado. En este escenario, la región sur —clave para el crecimiento del negocio— pasa a tener un rol estratégico dentro de la compañía. Con más de 14 años dentro de la empresa, Coone construyó una carrera ascendente que combina expertise financiero y liderazgo regional. Es contador público de la UBA y dio sus primeros pasos como Gerente de Finanzas en Argentina. Luego ocupó roles en distintos mercados hasta asumir, en 2023, la dirección general en Perú y, más tarde, en Centroamérica. Su perfil se apoya en un liderazgo cercano y en la gestión de equipos diversos, con foco en el desarrollo de las personas y la cultura organizacional. “Seguir posicionando marcas icónicas como Natura y Avon en este nuevo rol es un orgullo”, señaló tras su nombramiento. Uno de los pilares de esta nueva fase será potenciar el ecosistema de marcas, especialmente Avon, que atraviesa un proceso de renovación en el marco de su aniversario 140. La estrategia también refuerza el rol de la red de Consultoras de Belleza, considerada el motor histórico del negocio. El foco estará puesto en ampliar la llegada a nuevos hogares y consolidar una propuesta basada en innovación, tecnología y cosmética regenerativa. La transición fue acompañada por Verónica Marcelo, quien lideró la operación local desde 2020 y fue clave para sostener el negocio en uno de los períodos más complejos. Tras más de dos décadas en la compañía, la ejecutiva inicia una nueva etapa profesional, dejando una estructura consolidada en el país. La apuesta de Natura no es menor. Con esta reorganización, la compañía busca: En un mercado cada vez más dinámico, el desafío será traducir estos cambios en crecimiento concreto.