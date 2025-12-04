Arcos Dorados —operadora de la marca McDonald’s en América Latina y el Caribe— ratificó su compromiso con la empleabilidad y la integración laboral a través de programas que buscan derribar barreras y ampliar oportunidades dentro de la organización en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,

Actualmente, más de 2.400 colaboradores con discapacidad forman parte de la compañía en la región, desempeñándose en diversas áreas y etapas de desarrollo profesional.

La empresa sostiene que la inclusión laboral constituye un motor de transformación social y una vía para garantizar entornos de trabajo equitativos. En este sentido, impulsa procesos de selección accesibles, capacitaciones específicas y espacios adaptados para asegurar que cada trabajador pueda desenvolverse con autonomía y alcanzar su máximo potencial.

“Creemos que cada persona tiene un valor único que aportar. Nuestro compromiso es asegurar que todas las personas encuentren un espacio donde se sientan respetadas, seguras y con las herramientas necesarias para construir su futuro”, expresó Eliana Fucaraccio, Consultora Sr. de People & Culture de Arcos Dorados Argentina.

Daniela Aza, junto a Ornella, crew de McDonald’s, Lucas Adlerstein, Fundador de Casacusia.

Avances en el país

En Argentina, la compañía emplea a más de 120 personas con discapacidad, un trabajo sostenido que se desarrolla junto a organizaciones especializadas como Fundación Discar.

A través del programa Empleo con Apoyo, se acompaña la incorporación de nuevos colaboradores y se promueve su formación continua, con el objetivo de favorecer una integración plena en los equipos de trabajo.

Iniciativas y visión estratégica

En 2025, Arcos Dorados reforzó su estrategia inclusiva mediante la plataforma “McDonald’s Vio en Mí”, un llamado a reconocer y valorar las capacidades de cada individuo más allá de las etiquetas.

La iniciativa incluye acciones concretas como la adecuación de entornos accesibles, el fortalecimiento de programas de capacitación y el desarrollo de herramientas para mejorar la experiencia laboral de los colaboradores con discapacidad.

Estas medidas se complementan con la labor del Comité de Diversidad e Inclusión, que cuenta con un eje específico dedicado a las personas con discapacidad.

El espacio tiene la responsabilidad de diseñar, actualizar y supervisar políticas que promuevan ambientes laborales respetuosos, seguros y alineados con las necesidades de cada empleado.

Un compromiso sostenido

Para Arcos Dorados la diversidad es un componente esencial de su cultura corporativa y de su vínculo con las comunidades donde opera. A través de sus diferentes programas, la compañía busca consolidar un modelo inclusivo que impulse la empleabilidad y contribuya a construir organizaciones más equitativas.