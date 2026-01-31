En esta noticia Sistema binario: la clave del descubrimiento

Un equipo de astrónomos ha realizado un descubrimiento inesperado al encontrar las primeras pruebas sólidas de la existencia de un planeta que órbita alrededor de dos estrellas en un ángulo de 90 grados. Este hallazgo representa una confirmación de la existencia de astros similares a ‘Tatooine’, del universo ficticio de "Star Wars" (“La guerra de las galaxias”).

De acuerdo con la información proporcionada el pasado mes de abril por el Observatorio Europeo Austral (ESO), el descubrimiento del planeta, denominado 2M1510 (AB) b, fue posible gracias al Telescopio Muy Grande (VLT por sus siglas en inglés), que es una herramienta de la principal organización astronómica de Europa, ubicada en el cerro Paranal, Chile.Un descubrimiento sorprendente

El responsable de esas fuerzas, según infieren los científicos, es el planeta 2M1510 (AB) b, considerado como “el primer exoplaneta jamás encontrado en un movimiento en ángulo recto con respecto a la órbita de sus dos estrellas anfitrionas", indicó el ESO en un comunicado.

“El descubrimiento fue fortuito", reconoció Amaury Triaud, investigador de la británica Universidad de Birmingham, pues él y su equipo observaron variaciones inusuales en las órbitas de dos enanas marrones, dos estrellas cuyo tamaño está en un punto intermedio entre estrellas como el sol y grandes planetas como Júpiter.

La trayectoria orbital de las dos estrellas cambiaba como si hubiera un tercer objeto que ejercía fuerzas de atracción y empuje sobre ellas.

Baycroft lideró el estudio que dio con la existencia del planeta, publicado en la revista Science Advances.

“Revisamos todos los escenarios posibles y el único consistente con los datos es que haya un planeta en una órbita polar alrededor de este sistema binario”, afirmó Thomas Baycroft, investigador y estudiante de doctorado en la Universidad de Birmingham implicado en el descubrimiento.

Las dos enanas marrones fueron descubiertas en 2018 gracias al uso del telescopio Speculoos, otro proyecto instalado en el Observatorio Paranal de Chile.

Según el ESO, “Ambas constituyen el segundo par de enanas marrones eclipsantes conocido hasta la fecha”.

