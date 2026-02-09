La prestigiosa revista Condé Nast Traveler ha dado a conocer recientemente su selección de los 40 países más bellos del mundo, en la que resalta a México como el destino más hermoso de América Latina y el segundo a nivel global, solo superado por Australia. Dicha distinción evidencia la enorme diversidad de paisajes, ecosistemas y expresiones culturales que hacen de México un lugar sin igual en todo el continente. Desde el Caribe hasta el Pacífico, México se manifiesta como un conjunto de escenarios naturales que evocan la belleza de una imagen ideal. Playas paradisíacas, desiertos, selvas, montañas y formaciones geológicas únicas convierten al país en un destino integral para los aficionados a la naturaleza y la aventura. Entre los lugares más destacados se encuentran: El reconocimiento internacional trasciende su belleza natural. México combina cultura, historia y gastronomía de una forma que pocos destinos logran igualar. Ciudades como Ciudad de México, Oaxaca, Mérida y San Miguel de Allende ofrecen un recorrido a través de siglos de arquitectura colonial, arte indígena y sabores que han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Asimismo, el país ha logrado preservar sus raíces ancestrales mientras se establece como una potencia turística moderna. Sus festivales, música, colores y tradiciones cautivan a viajeros de diversas partes del mundo. El listado global de Condé Nast Traveler ubicó a Australia en el primer lugar, seguido por México y Brasil en la tercera posición. Completan el top 10 Estados Unidos, China, India, Canadá, Indonesia, Francia y Colombia, que también figura como una de las joyas naturales más valoradas del planeta. Este resultado reafirma la creciente importancia de América Latina en el turismo mundial, donde México se consolida como el epicentro del turismo cultural y ecológico del continente. El reconocimiento de Condé Nast Traveler valida lo que muchos viajeros han constatado: México es incomparable. Su geografía variada, su identidad vibrante y su calidez humana lo han posicionado como un destino esencial. Desde los desiertos del norte hasta las playas del Caribe, pasando por las ruinas mayas y los pueblos mágicos del centro, cada rincón del país alberga una historia, un sabor y una experiencia memorable. En una era en la que el turismo anhela autenticidad y conexión con la naturaleza, México se destaca como el país más hermoso de América Latina y uno de los más fascinantes a nivel global.