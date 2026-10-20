El vinagre blanco es una solución de ácido acético, y ese olor penetrante es justamente el que hace el trabajo (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

La entrada es la puerta de acceso de todo lo que llega a la casa, incluidas las hormigas y otros insectos que buscan el camino hacia la cocina. Para frenarlos ganó popularidad un truco casero, simple y barato: rociar la zona de ingreso con vinagre blanco.

Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de casa

El uso principal es ahuyentar hormigas e insectos y, de paso, limpiar y desodorizar la zona de ingreso. Rociar vinagre en el umbral, el marco de la puerta y las grietas por donde suelen entrar los bichos ayuda a cortar el paso de las hormigas y a mantener el acceso más higiénico, sin recurrir a insecticidas químicos.

La clave está en la química y en cómo se orientan las hormigas. El vinagre blanco es una solución de ácido acético, y ese olor penetrante es justamente el que hace el trabajo. Las hormigas se guían por rastros de feromonas: dejan un camino químico invisible que las demás siguen en fila hacia la comida.

Al rociar vinagre sobre ese recorrido y en los puntos de entrada, se borra e interrumpe ese rastro, de modo que las que vienen detrás pierden la señal y no encuentran el camino. A eso se suma que el olor fuerte les resulta desagradable y las desorienta. Esa misma acidez, además, corta la grasa y la suciedad de la zona y neutraliza olores, así que el truco limpia mientras repele.

Paso a paso: cómo aplicarlo correctamente

El procedimiento es sencillo:

Mezclar vinagre blanco y agua en partes iguales en un rociador (o usar el vinagre puro para un efecto más fuerte).

Rociar el umbral, el marco de la puerta, los zócalos y las grietas o ranuras por donde entran los insectos.

Prestar especial atención al recorrido que siguen las hormigas, para borrar el rastro que dejan.

Pasar un paño si se quiere, para limpiar la zona a la vez.

Repetir cada pocos días, y sobre todo después de que llueva o se lave el piso, porque el efecto se va diluyendo con el tiempo.

Rociar vinagre en la entrada de casa ayuda a ahuyentar hormigas e insectos y a limpiar la zona de forma natural. IA

Por qué conviene hacerlo

Más allá del resultado, el atractivo es que se trata de una alternativa natural, económica y a mano frente a los insecticidas comerciales. Usa un producto que casi todos tienen en la cocina, no deja la entrada cargada de químicos agresivos, algo a valorar si hay chicos o mascotas que pasan por ahí, y permite repetir la aplicación tantas veces como haga falta sin mayor costo.