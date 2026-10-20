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La entrada es la puerta de acceso de todo lo que llega a la casa, incluidas las hormigas y otros insectos que buscan el camino hacia la cocina. Para frenarlos ganó popularidad un truco casero, simple y barato: rociar la zona de ingreso con vinagre blanco.

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Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de casa

El uso principal es ahuyentar hormigas e insectos y, de paso, limpiar y desodorizar la zona de ingreso. Rociar vinagre en el umbral, el marco de la puerta y las grietas por donde suelen entrar los bichos ayuda a cortar el paso de las hormigas y a mantener el acceso más higiénico, sin recurrir a insecticidas químicos.

La clave está en la química y en cómo se orientan las hormigas. El vinagre blanco es una solución de ácido acético, y ese olor penetrante es justamente el que hace el trabajo. Las hormigas se guían por rastros de feromonas: dejan un camino químico invisible que las demás siguen en fila hacia la comida.

Al rociar vinagre sobre ese recorrido y en los puntos de entrada, se borra e interrumpe ese rastro, de modo que las que vienen detrás pierden la señal y no encuentran el camino. A eso se suma que el olor fuerte les resulta desagradable y las desorienta. Esa misma acidez, además, corta la grasa y la suciedad de la zona y neutraliza olores, así que el truco limpia mientras repele.

Paso a paso: cómo aplicarlo correctamente

El procedimiento es sencillo:

  • Mezclar vinagre blanco y agua en partes iguales en un rociador (o usar el vinagre puro para un efecto más fuerte).
  • Rociar el umbral, el marco de la puerta, los zócalos y las grietas o ranuras por donde entran los insectos.
  • Prestar especial atención al recorrido que siguen las hormigas, para borrar el rastro que dejan.
  • Pasar un paño si se quiere, para limpiar la zona a la vez.
  • Repetir cada pocos días, y sobre todo después de que llueva o se lave el piso, porque el efecto se va diluyendo con el tiempo.
Rociar vinagre en la entrada de casa ayuda a ahuyentar hormigas e insectos y a limpiar la zona de forma natural.
Rociar vinagre en la entrada de casa ayuda a ahuyentar hormigas e insectos y a limpiar la zona de forma natural.IA

Por qué conviene hacerlo

Más allá del resultado, el atractivo es que se trata de una alternativa natural, económica y a mano frente a los insecticidas comerciales. Usa un producto que casi todos tienen en la cocina, no deja la entrada cargada de químicos agresivos, algo a valorar si hay chicos o mascotas que pasan por ahí, y permite repetir la aplicación tantas veces como haga falta sin mayor costo.