Zohran Mamdani abrió una cápsula del tiempo sellada hace 50 años que contenía una carta del exalcalde Abraham Beame.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, abrió una cápsula del tiempo que permaneció sellada desde 1976 y contenía distintos objetos históricos, entre ellos, una carta escrita por el entonces alcalde, Abraham Beame, para su sucesor de 2026.

La apertura se realizó durante un acto en la planta de tratamiento de aguas residuales de Port Richmond, en Staten Island.

¿Qué escribió el entonces alcalde de la Ciudad de Nueva York en la carta?

En 1976, el entonces alcalde de Nueva York, Abraham Beame, escribió una carta dirigida a quien ocupara el mismo cargo 50 años después, en 2026. El documento fue colocado dentro de una cápsula del tiempo en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales de Port Richmond, en Staten Island.

En su mensaje, Beame reflexionó sobre los logros, las dificultades y las expectativas de la ciudad. Según el comunicado oficial de la Alcaldía, escribió: “Estamos haciendo todo lo posible, a pesar de un período actual de austeridad gubernamental, para dejarle un legado de un entorno limpio y hermoso”.

La carta fue redactada durante una profunda crisis fiscal que atravesaba la ciudad. A pesar de las restricciones presupuestarias, Beame destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura y protección ambiental.

¿En qué contexto Mamdani abrió esta cápsula del tiempo?

El miércoles 21 de octubre de 2026, el ahora alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, abrió la cápsula del tiempo que había permanecido sellada durante 50 años, como parte de un acto que marcó el inicio de nuevas obras de modernización en la planta de tratamiento de aguas residuales de Port Richmond.

En su interior se encontraron más objetos además de la carta:

Planos arquitectónicos y de ingeniería correspondientes a la ampliación de la planta durante la década de 1970.

El estudio de calidad del agua del puerto de Nueva York de 1976.

Fotografías de trabajadores y recortes de periódicos.

Monedas conmemorativas del bicentenario estadounidense.

Siguiendo su legado y sus responsabilidades como alcalde, la apertura de la cápsula coincidió con el anuncio de nuevas inversiones destinadas a mejorar el funcionamiento de la planta, que comenzó a operar en 1953 y presta servicio a aproximadamente 200,000 residentes de Staten Island.

¿Qué anunció el actual alcalde de la Ciudad de Nueva York?

Zohran Mamdani anunció una inversión de US$185 millones para modernizar la planta de tratamiento de aguas residuales de Port Richmond, con el objetivo de mejorar su funcionamiento, fortalecer la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio.

De acuerdo al comunicado oficial de la página gubernamental, el proyecto contempla:

Modernizar los equipos de distribución eléctrica.

Renovar las salas de máquinas, la sala de control, las oficinas y los vestuarios.

Reforzar las paredes y elevar los alféizares de las ventanas para mejorar la protección contra inundaciones.

Incorporar barreras desplegables para reducir los riesgos asociados a las inundaciones.

Abraham Beame, ex alcalde de Nueva York. Library of Congress: P&P

¿Quién fue Abraham Beame?

Abraham David Beame fue un político estadounidense del Partido Demócrata que ejerció como alcalde de la Ciudad de Nueva York entre 1974 y 1977, siendo el 104° alcalde de la ciudad y el primero de origen judío en ocupar el cargo.

Su gestión estuvo marcada por la crisis fiscal de 1975, cuando Nueva York estuvo al borde de la bancarrota debido a su elevado endeudamiento, los déficits presupuestarios acumulados y las dificultades para obtener nuevos préstamos.