La Agencia de Protección Ambiental advierte sobre los peligros de contaminación con aceite usado y recomienda cómo reciclarlo.

El aceite de motor es fundamental para el funcionamiento de los vehículos, pero con el uso acumula impurezas que afectan sus propiedades y hacen necesario reemplazarlo periódicamente. No obstante, desecharlo de manera incorrecta puede provocar graves daños ambientales.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) advierte que el aceite usado puede contaminar el suelo y las fuentes de agua. Por este motivo, recomienda reciclarlo mediante procesos que permiten recuperar el material y aprovecharlo nuevamente.

¿Qué hacer con el aceite de motor usado según la EPA?

La EPA recomienda reciclar o reutilizar el aceite de motor usado en lugar de desecharlo, debido a que puede contener sustancias químicas tóxicas y metales pesados capaces de contaminar el suelo y el agua.

De acuerdo con la agencia, el aceite usado en un solo cambio de motor puede contaminar hast aun millón de galones de agua dulce, una cantidad equivalente al suministro anual de 50 personas.

Para quienes realizan el cambio de aceite de sus vehículos en sus horares, la EPA recomienda seguir estas indicaciones:

Recolectar el aceite usado con cuidado para evitar derrames.

Guardarlo en un recipiente resistente, hermético y que no presente fugas.

Consultar con talleres mecánicos, servicios de recolección de residuos o autoridades locales donde se encuentran los centros de reciclaje.

Drenar los filtros de aceites usados y llevarlos a los centros de recolección habilitados

Así, el aceite puede ingresar a un proceso de reciclaje que permite recuperar sus propiedades y aprovecharlo nuevamente.

Consultar con talleres mecánicos, servicios de recolección de residuos o autoridades locales donde se encuentran los centros de reciclaje. Magnific

¿Cómo funciona el ciclo de reciclaje del aceite usado?

Según lo especificado por la EPA en su sitio web oficial, el aceite de motor completamente su utilidad por el uso, sino que acumula impurezas como suciedad, partículas metálicas, agua y otras sustancias que afectan a su funcionamiento.

Con un buen proceso de reciclaje, este material puede volver a aprovecharse. En general, se siguen los siguientes pasos:

Recolección: el aceite usado se almacena en recipientes adecuados y se entrea en establecimientos habilitados. Re-finación: el aceite usado se somete a procesos industriales para obtener nuevas bases lubricantes. Procesamiento como combustible: el aceite recuperado también puede transformarse en combustibe para determinados usos industriales. Aprovechamiento como materia prima: puede usarse en industrias de refinación de petróleo y petroquímica. Reutilización: el aceite re-finado puede volver a usarse como lubricante en motores y otras máquinas siempre que cumpla con los estándares correspondientes.

La EPA señala que el aceite re-refinado debe cumplir con los mismos estándares de refinación, composición y rendimiento que el aceite nuevo para utilizarse en vehículos y maquinarias.

¿Cuáles son los beneficios de reciclar el aceite usado?

La EPA destaca que el reciclaje de aceite de motor ofrece beneficios ambientales y permite reducir el consumo de recursos naturales.

Entre los principales beneficios observados:

Prevención de la contaminación: evita que el aceite usado llegue al suelo, los ríos y otras fuentes de agua.

Aprovechamiento de recursos: permite recuperar un material que todavía conserva propiedades útiles.

Ahorro energético: producir una base lubricante re-refinada requiere menos energía que obtenerla directamente del petróleo crudo.

Reducción del consumo de petróleo: un galón de aceite de motor usado permite obtener aproximadamente 2,5 cuartos de galón de aceite lubricante, la misma cantidad que se obtiene a partir de 42 galones de petróleo crudo.

¿Que recomiendan evitar?

La EPA advierte sobre los peligros de manipular o desechar incorrectamente el aceite usado e insta a evitar:

Arrojar el aceite al suelo o a los desagües porque puede contaminar fuentes de agua.

Desecharlo junto con la basura doméstica en lugar de entregarlo a un sistema de gestión adecuado.

Provocar derrames durante su recolección, almacenamiento o traslado.

Abandonar los filtros de aceite usados sin drenarlos ni gestionar correctamente sus residuos.

Estas advertencias toman como base el hecho de que el aceite es insoluble en agua y puede adherirse a distintas superficies.