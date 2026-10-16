El truco puede ayudar a solucionar un problema común después de calentar alimentos.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos detalla que, en Estados Unidos, el microondas es un electrodoméstico que da el presente en más del 90% de las viviendas, lo que lo posiciona como uno de los favoritos.

Al utilizarlo a diario, es común que ciertos aromas de comida queden atrapados en el interior, generando una molestia en los hogares y, para palear esta problemática, existe un truco casero que las autoridades recomiendan poner en práctica.

Mezclar jugo de limón y agua adentro del microondas: por qué lo recomiendan y qué problema soluciona

Uno de los consejos oficiales para eliminar el mal olor de los alimentos es mezclar media taza de jugo de limón con una taza de agua dentro de un bowl apto para microondas.

La mezcla debe mantenerse dentro del microondas para que los vapores se liberen y queden atrapados en el electrodoméstico. Según se indica, el vapor ayudará a desprender los residuos adheridos de comida y eliminar cualquier mal olor que haya persistido después del calentamiento o la cocción.

Una vez se haya terminado el truco, la recomendación es limpiar las superficies con un paño suave o utilizar papel de cocina.

El limón puede convertirse en un gran aliado para eliminar malos olores del microondas. Shutterstock

Otras recomendaciones para mantener el microondas siempre limpio

Además, las autoridades aconsejan:

Eliminar salpicaduras y derrames ni bien ocurren para que los restos de comida no se sequen.

Limpiar con un paño suave o toalla de papel con agua tibia.

Se puede utilizar también un limpiador casero a base de bicarbonato de sodio , jabón suave o detergente.

No usar lana de acero, estropajos o limpiadores abrasivos.

Es importante destacar que los usuarios siempre deben consultar el manual de uso y cuidado del fabricante para adaptar los consejos a cada modelo.

Además, una buena idea es desenchufar el microondas antes de limpiarlo para poder minimizar cualquier riesgo.