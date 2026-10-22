El IRS establece una serie de requisitos para acceder a este crédito tributario. Conoce cuáles son.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece un beneficio fiscal que permite a determinados contribuyentes acceder a reembolsos de hasta US$7,316, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Se trata del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) destinado a trabajadores y familias con bajos o medianos ingresos y el monto, varía dependiendo de sus ingresos, estado civil y cantidad de hijos calificados.

¿Quiénes podrían recibir reembolsos de hasta US$7,316?

De acuerdo con los montos oficiales del IRS, para el año fiscal 2026 los contribuyentes que tengan dos hijos calificados podrán acceder a un crédito máximo de US$7,316.

Los requisitos para poder recibir este beneficio son:

Tener ingresos provenientes del trabajo, ya sea como empleados o trabajadores independientes.

Contar con un Número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar.

Ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes durante todo el año fiscal.

No presentar el formulario 2555, que corresponde a ingresos obtenidos en el extranjero.

Cumplir los limites de ingresos establecidos según su estado civil y cantidad de hijos calificados.

En el caso de los contribuyentes con dos hijos calificados, el ingreso bruto ajustado y los ingresos de trabajo deben ser inferiores a US$58,629 para las categorías de declaración individual o de US$65,899 para declaraciones conjuntas matrimoniales.

El monto de US$7,316 es el máximo que se puede recibir por dos hijos, pero depende de los ingresos y situación tributaria de la persona.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece un beneficio fiscal que permite a determinados contribuyentes acceder a reembolsos de hasta US$7,316, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. ChatGPT

¿Qué requisitos deben cumplir los hijos para ser “calificados”?

El IRS establece cuatro criterios principales para determinar si un hijo puede considerarse calificado para solicitar el EITC.

Parentesco: debe ser hijo, hijastro, hijo adoptivo, hijo de crianza elegible, hermano, medio hermano, nieto, sobrino u otro familiar que cumpla las relaciones admitidas.

Edad: debe tener menos de 19 años, o menos de 24 si estudia a tiempo completo durante al menos cinco meses del año. No existe límite de edad cuando presenta una discapacidad total y permanente.

Residencia: debe haber vivido con el contribuyente en Estados Unidos durante más de la mitad del año fiscal.

Declaración conjunta: no puede presentar una declaración conjunta con su cónyuge, salvo determinadas excepciones relacionadas con la solicitud de reembolsos.

Adicionalmente, debe contar con un SSN válido y no puede ser reclamado como hijo por más de un contribuyente.

¿Cuándo se debe presentar el formulario 1040?

Para reclamar el EITC correspondiente a los ingresos obtenidos durante 2026, los contribuyentes deberán presentar su declaración federal de impuestos en 2027.

La fecha límite general para presentar el formulario 1040 es el 15 de abril de 2027, según el calendario del IRS.

Quienes soliciten este beneficio deberán presentar:

Formulario 1040 o 1040-SR: para declarar sus ingresos y solicitar el crédito.

Anexo EIC: obligatorio cuando se reclama el beneficio por uno o más hijos calificados.

El IRS aclara que las personas elegibles pueden solicitar el crédito incluso cuando sus ingresos no las obliguen a presentar una declaración federal.

Los reembolsos del EITC no pueden emitirse hasta después de mediados de febrero debido a disposiciones federales para verificación de solicitudes en busca de fraudes.