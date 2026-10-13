El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, calificó como “auspiciosos” los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que reflejan una caída significativa de la pobreza infantil en niños menores de 6 años, que pasó del 32,4% al 24,9% al cierre del primer semestre de 2026. En una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, vinculó esa mejora a un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer los ingresos de las familias más vulnerables.

Sánchez precisó que la pobreza general también mostró una disminución notable, desde 17,7% hasta 14,8%, lo que equivaldría a que unas 95.000 personas salieron de la pobreza. Subrayó que estos resultados son especialmente relevantes para un gobierno de izquierda porque obedecen a una priorización del presupuesto nacional hacia los sectores de menores recursos.

Entre las políticas que, según el secretario, explican la mejora, mencionó el aumento diferencial en jubilaciones y pensiones más bajas —sin descuentos adicionales en enero, como ocurrió en la administración anterior— y la atención a los salarios más bajos mediante los Consejos de Salarios, con aumentos concentrados en las franjas más necesitadas. También destacó el efecto de la obra pública en la generación de empleo.

Sánchez remarcó que el empleo y los ingresos aumentaron en los hogares con jefatura de mujeres, un segmento en el que se concentra gran parte de la pobreza infantil, lo que reforzaría el impacto positivo sobre la situación de los menores. A su juicio, estos cambios no deben ser motivo de complacencia sino el punto de partida para profundizar la igualdad en el país.

El secretario concluyó apelando a la continuidad de las políticas sociales y laborales para consolidar la tendencia a la baja de la pobreza, y afirmó que el trabajo conjunto del Estado en materia de ingresos y empleo será clave para mantener y ampliar los avances registrados en 2026.