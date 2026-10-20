Las acciones de GAP aumentaron en la BMV y en Wall Street tras reporte al tercer trimestre de 2026

En esta noticia Acciones de GAP mantienen descuento

Las acciones de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) subieron más de 3% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y avanzaron en Wall Street, luego de que la operadora del aeropuerto de Guadalajara reportó resultados del tercer trimestre por encima de las expectativas de los analistas, impulsados por un crecimiento de los ingresos y la utilidad neta.

Los títulos de GAP, que opera el aeropuerto de Guadalajara, avanzaron hasta 3.5% para cotizar en MXN$386.90 por unidad en la BMV (Ciudad de México 10:29 horas). En Wall Street, sus acciones listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) subieron 5.23%, a US$213.23 por unidad.

“La compañía presentó un reporte mejor que el estimado del consenso. Destacamos la contribución del CBX y una mejora en margen operativo”, escribió Alejandra Vargas, analista bursátil de Bx+, en un reporte.

GAP reportó ingresos por MXN$11,667 millones en el tercer trimestre, un incremento de 21.8% frente a los MXN$9,576 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El desempeño superó las expectativas del mercado y contribuyó al avance de las acciones de la compañía en la BMV y Wall Street.

La mejora en el resultado operativo impulsó el desempeño financiero de la empresa, aunque parte de ese efecto fue compensado por un mayor gasto por intereses. Según GAP, el incremento respondió al financiamiento asociado con las inversiones de capital (CAPEX) y la adquisición del 25% restante de CBX, el puente peatonal que conecta el aeropuerto de Tijuana con Estados Unidos.

En tanto, la utilidad neta aumentó 7%, a MXN$2,764 millones, de acuerdo con el reporte financiero de la compañía. Pese al crecimiento anual, el monto se ubicó por debajo de los niveles registrados en trimestres anteriores, de acuerdo con las cifras citadas de SiBolsa.

Acciones de GAP mantienen descuento

Pese al avance de la jornada, las acciones de GAP todavía cotizan por debajo de su promedio de los últimos cinco años, lo que podría representar un margen de recuperación para los inversionistas, de acuerdo con el análisis de Bx+.

El múltiplo valor de la empresa respecto a su flujo operativo (EV/Ebitda) se ubicó en 11.7 veces, un nivel 12% inferior a su promedio histórico, señaló Vargas en su reporte.

En lo que va del año, las acciones de GAP acumulan una caída de 17.7%, según datos de Bloomberg. No obstante, el consenso de analistas que da seguimiento a la emisora estima un potencial de apreciación de 17.5%, con un precio objetivo de MXN$455.96 por acción.