El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, compareció ante el Congreso de la Unión, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

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La agencia HR Ratings redujo la calificación crediticia de largo plazo de México de HR BBB+ a HR BBB, como resultado del deterioro observado en los principales balances fiscales de las finanzas públicas, a lo que se suma la revisión a la baja de la trayectoria de crecimiento económico del país.

“La combinación de estos dos factores continuará presionando el nivel de endeudamiento esperado para México. Si bien reconocemos el esfuerzo por parte de la Secretaría de Hacienda de contener el déficit del sector público desde el histórico nivel alcanzado en 2024, lo anterior no ha sido suficiente para reducir el nivel de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) por debajo del 4.0% del PIB”, advirtió la calificadora.

En este sentido, HR Ratings advirtió que en 2026 el déficit fiscal alcanzaría 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que acumularía cinco años consecutivos por encima de 4%.

“Lo anterior evidencia la rigidez en el nivel de gasto, el cual inclusive crece a un mayor ritmo respecto al incremento en los niveles de recaudación. Adicionalmente, el costo de los intereses de la deuda registra presiones adicionales superando rubros como las participaciones otorgadas hacia los Estados y municipios”, dijo HR Ratings.

La deuda crecerá

La calificadora mexicana reconoció el esfuerzo por incrementar el nivel de ingresos del gobierno federal, especialmente a partir de los impuestos, pero advierte que no alcanza, pues debe acompañarse de un mayor crecimiento de la actividad económica, que debería superar 2.5% anual para ayudar a mitigar las fuertes presiones del gasto, debido a las transferencias, subsidios, servicios personales y otros gastos corrientes.

Este año, la economía mexicana crecerá entre 1.4% y 1.5% y para el año entrante se prevé un alza de 1.8%, de acuerdo con el consenso del sector privado.

Para HR Ratings, acelerar el crecimiento económico reduciría la rigidez de los déficits fiscales del país. El actual ritmo del déficit fiscal llevará a la deuda a cerrar este año en 54.5% del PIB, 0.5 puntos porcentuales por arriba de lo estimado por Hacienda.

La calificadora advierte que si el país sigue por esta ruta, la deuda total rebasará 61% del PIB en 2030 y 65% para 2033.