El negocio detrás del Corona Capital va más allá de la venta de boletos. Con 236,000 asistencias en su edición de 2025 y una derrama económica estimada en MXN$ 730.6 millones de pesos, el festival se ha convertido en una plataforma de entretenimiento que moviliza a hoteles, restaurantes, transporte y proveedores, mientras fortalece la estrategia de Grupo Modelo para conectar su marca Corona con el público a través de experiencias en vivo.

Organizado por OCESA y patrocinado por Grupo Modelo desde su primera edición, en 2010, el festival celebrará su decimosexta edición del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En sus más de 15 años de historia ha acumulado más de 3 millones de asistentes y la participación de más de 500 artistas internacionales, cifras que dan cuenta de su escala dentro del mercado mexicano de entretenimiento en vivo.

El atractivo económico también está en su capacidad para convocar público fuera de la capital. Según datos de Ticketmaster México citados por los organizadores, más de 40% de los asistentes viajaría desde otras ciudades o países, mientras que el festival recibe visitantes de más de 30 nacionalidades. Esta movilidad amplía el gasto asociado al evento más allá del recinto y genera demanda de hospedaje, alimentos y servicios turísticos.

En 2025, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que el Corona Capital generó una derrama de MXN$ 730.6 millones de pesos, con una ocupación hotelera de entre 70 y 80% en establecimientos cercanos al Autódromo, señaló Franz Enríquez Rangel, director de desarrollo empresarial y promoción económica en SEDECO, durante el evento Las Voces del Corona Capital, previo al festival de música.

La cifra refleja cómo los grandes conciertos pueden convertirse en motores de actividad para negocios que no participan directamente en la organización del espectáculo.

El gasto de los asistentes también contribuye a dimensionar el mercado. De acuerdo con Collinson International, los mexicanos destinan en promedio u$s 850 dólares por viaje relacionado con la música, mientras que 28% supera los u$s 1,000 dólares. Aunque estos datos corresponden al turismo musical en general y no exclusivamente al Corona Capital, muestran el potencial comercial de una audiencia dispuesta a gastar en experiencias que implican desplazamientos y estancias fuera de su lugar de residencia.

Una plataforma para las marcas

Para Grupo Modelo, la permanencia de Corona como patrocinador principal representa una apuesta por vincular la cerveza con una experiencia de consumo que trasciende el punto de venta. La marca da nombre al festival desde su origen, una asociación que le permite mantener presencia entre distintas generaciones de asistentes y conectar con audiencias internacionales.

“Corona Capital es un ejemplo de cómo una gran plataforma de entretenimiento puede generar experiencias positivas y, al mismo tiempo, impulsar la economía local y el desarrollo cultural”, señaló Alex Gershberg, director de Patrocinios de Grupo Modelo.

Yune Aranguren, directora de la marca Corona, destacó que el festival se ha consolidado como uno de los referentes internacionales del entretenimiento musical. Para la cervecera, esta exposición forma parte de una estrategia de posicionamiento que utiliza los eventos masivos como punto de contacto con sus consumidores.

La apuesta se inserta en una industria que, de acuerdo con las cifras oficiales citadas durante el encuentro, genera una derrama económica estimada en MXN$ 69,000 millones de pesos en México y tiene un efecto multiplicador de 3.34 veces. Este indicador busca reflejar cómo la actividad inicial se extiende hacia otros sectores de la economía.

La organización también representa una operación de gran escala para OCESA, empresa de entretenimiento en vivo que forma parte de Live Nation Entertainment desde 2019. Además de la contratación de artistas y la producción del espectáculo, festivales de esta dimensión requieren una red de proveedores y trabajadores para atender la logística, los servicios y la operación durante los tres días.

“Realizar el Corona Capital implica la creación de miles de empleos formales, directos e indirectos”, afirmó Enríquez Rangel, quien destacó el papel de estos eventos en la proyección de la capital como destino de entretenimiento.

El reto de crecer de forma sostenible

La evolución del festival también responde a los cambios en el perfil de su audiencia y en las expectativas de consumo. Cerca de 26% de los asistentes de 2025 tenía entre 18 y 24 años, según Ticketmaster México. En paralelo, la experiencia ha incorporado propuestas relacionadas con el arte, la gastronomía y la interacción social, además de la programación musical.

Para OCESA, la escala del evento plantea también retos operativos y ambientales. La empresa reporta que sus iniciativas de reciclaje, reúso y ahorro de agua en eventos de gran formato han permitido reciclar más de 100 toneladas de materiales y evitar alrededor de 1.4 millones de vasos de un solo uso.

El Corona Capital obtuvo por segunda ocasión la certificación ISO 20121, relacionada con la gestión sostenible de eventos, y contempla espacios accesibles para personas con discapacidad. Fernanda Martínez, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de OCESA, señaló que la colaboración con Grupo Modelo busca mejorar tanto la experiencia del público como la operación del festival.

Con ello, el Corona Capital se mantiene como un caso en el que convergen los intereses de la industria del entretenimiento, las marcas y los negocios locales. Su relevancia económica no depende únicamente de los boletos vendidos, sino de su capacidad para atraer visitantes, activar cadenas de servicios y sostener una plataforma comercial que conecta a una audiencia internacional con la Ciudad de México.