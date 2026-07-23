Este jueves, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor.

Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este jueves

Ha llegado el momento de aceptar a tus amigos tal cual son, en lugar de cuestionar lo que hacen. Hoy te tocará vivir una situación que pondrá esto a prueba con uno de ellos: recuerda que no necesitas comprender su conducta y que el amor genuino no deja espacio para juicios ni reproches.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Libra disfrutará hoy de buena fortuna en el amor, con diálogos sinceros que fortalecerán los lazos; la mayor compatibilidad del día será con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este jueves?

Libra, hoy tu suerte en el trabajo mejora al aceptar a tus colegas tal cual son; una situación con un amigo pondrá esto a prueba y sin juicios ni reproches se abrirán oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra cuida su salud con equilibrio: duerme bien, hidrátate, come variado y elige ejercicio suave como yoga o caminatas; respira y toma pausas para reducir el estrés.

Consejos de hoy para Libra

Acepta a tu amigo tal cual es. Escucha sin juzgar. Da espacio aunque no entiendas.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.