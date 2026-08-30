Este domingo, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoAcuario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Acuario para este domingo

Volverás a ponerte en contacto por WhatsApp con un/a amigo/a del que hacía mucho no tenías noticias. Eso te dará alegría, pero también algo de melancolía. Sentirás emociones encontradas, porque el tiempo transcurrido y los cambios te impactarán.

¿Cómo le irá en el amor a Acuario, según el horóscopo?

Acuario tendrá hoy buena suerte en el amor, con encuentros espontáneos y conversaciones frescas; su mayor compatibilidad del día será con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Acuario este domingo?

Acuario, en el trabajo la suerte te acompaña si canalizas la alegría y la melancolía de ese reencuentro por WhatsApp en ideas frescas: una conversación puede reactivar contactos, abrir una oportunidad y ayudarte a cerrar asuntos pendientes si mantienes la mente abierta.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Acuario

Acuario, cuida tu salud manteniéndote hidratado, durmiendo bien y practicando actividad aeróbica que te motive; toma pausas para desconectar y no olvides los chequeos preventivos.

Consejos de hoy para Acuario

Acepta la mezcla de emociones y respira. Envía un mensaje sencillo y sincero. Tras la charla, date un pequeño descanso.

En este contexto, la consulta diaria del horóscopo se perfila como un hábito informativo: una guía breve para anticipar tendencias y tomar el pulso del día a día sobre lo que podría deparar el futuro.