Quienes manejen por calles o carreteras de México pueden toparse con la señal SP-35 “Cruce con vía férrea”, una señal preventiva del Manual de Señalización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Su función es advertir que se acerca un cruce con las vías del tren.

La señal es representada por un rombo amarillo, un camino recto en negro y una especie de cadena en medio que lo atraviesa. De acuerdo al manual, se utiliza para advertir a los usuarios de la vía la proximidad de un cruce a nivel con vía férrea, tales como ferrocarril, tren ligero o tranvía que se aproximan desde cualquier rama de una intersección.

¿Cuándo puede aparecer esta señal de tránsito en la carretera?

La SP-35 se aplica cuando la distancia entre el cruce ferrocarril y la carretere sea igual o menor a 46 metros, medidos desde la M-6 Raya de alto del cruce de ferrocarril a la esquina más próxima de la intersección vial.

En México existen cerca de 8,000 cruces a nivel, y el tren hace sonar su silbato a unos 500 metros del cruce para avisar su paso.

Variantes de la señalética

El pictograma debe indicar si el cruce de la vía férrea está antes, después, a la izquierda, a la derecha o en tipo “T” de la intersección vial, de modo que se indique correctamente la disposición del cruce ferroviario.

Debe complementarse con la señal SIR-9 Cruce de ferrocarril, y marcas en el pavimento y un tablero adicional SP-A Distancia.

La SP-35 en México tiene cuatro variantes según si el cruce de la vía férrea está antes, después, a la izquierda, a la derecha o en tipo “T” de la intersección vial. Manual de Señalización de México

¿Qué debe hacer un conductor al verla?

Al ver el señalamiento de un cruce próximo, una guía del portal especializado Ferromex recomienda reducir la velocidad y, si es necesario, encender las luces intermitentes. También hay que detenerse en la raya de “Alto” o, si no la hay, al menos 5 metros antes de las vías, y nunca sobre ellas. Antes de avanzar conviene:

Apagar el radio, bajar la ventanilla y mirar y escuchar hacia ambos lados.

Evitar distracciones, como el celular.

Cruzar solo cuando se tenga la certeza de que no se acerca un tren o de que ya pasó por completo.

Cruzar a velocidad constante, sin acelerar y sin detenerse sobre la vía.

Verificar que haya espacio suficiente del otro lado para que el vehículo cruce completo.

En cruces con semáforos y barreras, esperar a que las luces dejen de destellar y las barreras estén totalmente arriba.

Si el vehículo se queda atrapado en las vías, la recomendación es salir de inmediato, alejarse corriendo en un ángulo de 45° en sentido contrario al tren y llamar al teléfono de emergencia del cruce o al 911.