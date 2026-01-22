Sirāt, dirigida por Óliver Laxe, ha sido nominada al Oscar a Mejor película internacional y Mejor sonido. De qué trata la película y dónde verla en España.

Sirāt ha dado el salto definitivo al escenario global del cine. La película dirigida por Óliver Laxe ha sido nominada a los Premios Oscar en las categorías de Mejor película internacional y Mejor sonido, un reconocimiento que confirma su fuerza artística y convierte a esta producción española en una de las más comentadas de la temporada.

La confirmación sitúa a Sirāt entre las producciones más relevantes del cine europeo del año y refuerza la presencia del cine español en una de las categorías históricamente más competitivas de los Premios Oscar.

El doble reconocimiento, artístico y técnico, subraya el peso de una propuesta que se aleja de los relatos convencionales y apuesta por una experiencia sensorial y emocional intensa.

La propuesta visual de Sirāt apuesta por paisajes extremos y una puesta en escena austera que acompaña el viaje emocional de sus personajes y refuerza su identidad como cine de autor. El Deseo

De qué trata Sirāt y por qué ha llamado la atención de la Academia de Cine

Sirāt es un drama dirigido por Óliver Laxe, cineasta gallego reconocido por un lenguaje visual austero y una narrativa profundamente ligada al territorio. La historia sigue a un padre y a su hijo que se adentran en el sur de Marruecos en busca de una joven desaparecida tras una rave en el desierto. Ese viaje físico se convierte también en un recorrido interior marcado por la pérdida, la espera y la fe.

La película construye su relato a partir de silencios, paisajes extremos y una puesta en escena que exige la participación activa del espectador. Este enfoque, alejado del cine narrativo tradicional, es uno de los rasgos que más ha destacado la crítica internacional y que explica su buena recepción en festivales de primer nivel.

El recorrido internacional que llevó a Sirāt hasta los Oscars

El camino de Sirāt hacia los Oscars comenzó con su estreno en el circuito de festivales, donde obtuvo reconocimientos que reforzaron su visibilidad internacional. Tras ese recorrido, la película fue elegida por la Academia de Cine española como representante oficial del país en la carrera por el Oscar a Mejor película internacional, un paso decisivo para su proyección global.

La nominación final confirmó ese recorrido sostenido y situó a la película entre las pocas producciones europeas que logran destacar en una categoría dominada históricamente por cinematografías con mayor peso industrial. A ello se sumó la candidatura a Mejor sonido, un apartado especialmente relevante en una obra donde el diseño sonoro es clave para construir atmósferas y tensión narrativa.

Por qué el sonido es una de las claves de Sirāt

La nominación a Mejor sonido no es casual. En Sirāt, el sonido cumple una función narrativa central: el viento del desierto, la música electrónica de las raves y los silencios prolongados forman parte del relato tanto como los diálogos. Esta dimensión sensorial ha sido señalada por la crítica como uno de los elementos más innovadores de la película.

El trabajo sonoro no solo acompaña la imagen, sino que guía la experiencia emocional del espectador y refuerza la sensación de desorientación y búsqueda que atraviesa a los personajes. Esa coherencia entre forma y fondo es uno de los aspectos que más valoran los votantes de la Academia de Hollywood en las categorías técnicas.

La nominación de Sirāt a Mejor película internacional sitúa al cine español entre las producciones más destacadas del año en la carrera por los premios más influyentes de la industria.

Dónde ver Sirāt y qué expectativas genera su nominación

Actualmente, Sirāt se puede ver en Movistar+ y también en cines de todo el país, una combinación que amplía su alcance pero plantea una diferencia clave en la experiencia del espectador. En pantalla grande, la propuesta de Óliver Laxe adquiere una dimensión distinta, donde el entorno acústico de la sala permite apreciar con mayor intensidad el diseño sonoro que sostiene buena parte del relato.

Precisamente, esa inmersión es uno de los motivos por los que la película ha sido reconocida con la nominación a Mejor sonido. El uso del silencio, la música electrónica y los sonidos del paisaje no funcionan solo como acompañamiento, sino como elementos narrativos que ganan fuerza en una sala de cine. De cara a los Oscars, esta dimensión sensorial refuerza las expectativas en torno a una obra que pide ser vivida, más que simplemente vista.