Este 22 de abril de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 16.79 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 37,075 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.24% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad del valor de la compañía en el mercado español. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un aumento en cuatro ocasiones y una estabilidad en tres, aunque también se registraron tres descensos. Esto sugiere una fluctuación moderada, pero con un balance favorable hacia el crecimiento en el periodo analizado. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en un 21.14%, lo que es menor que la volatilidad anual del 23.10%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es inferior a la media anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño en comparación con el periodo anterior. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de gas en varios países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de energías renovables y la reducción de emisiones de carbono.