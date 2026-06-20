Cómo funciona el Impuesto de Sucesiones en España, qué trámites deben completar los herederos y qué exige la ley para disponer de una herencia sin bloqueos legales.

Confirmado por ley | Si una persona fallece sin testamento la herencia algunos familiares no recibirán nada

Confirmado por el Código Civil | Qué deben hacer los familiares si el titular de una cuenta bancaria muere para no heredar deudas

Cuando fallece una persona, además del impacto emocional, se activan una serie de responsabilidades legales y fiscales para quienes resultan herederos. Entre ellas, una de las más relevantes es el Impuesto de Sucesiones, un tributo que grava el incremento patrimonial que se produce al recibir bienes por herencia.

En España, el pago de este impuesto es un requisito imprescindible para poder disponer de los bienes heredados, especialmente cuando existen cuentas bancarias, inmuebles u otros activos sujetos a control administrativo. La gestión correcta de este trámite evita bloqueos patrimoniales y problemas posteriores con la Agencia Tributaria o las entidades financieras.

Aceptar una herencia implica decisiones legales y fiscales que pueden generar dudas y preocupación en los familiares.

Qué es el Impuesto de Sucesiones y cuándo se debe pagar

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava las adquisiciones de bienes y derechos por causa de fallecimiento. Su regulación básica se encuentra en la Ley 29/1987, aunque su gestión y bonificaciones dependen en gran medida de cada comunidad autónoma.

Para acceder a los bienes heredados, los herederos deben acreditar el pago del impuesto o la aplicación de una exención o bonificación. Las entidades bancarias no pueden liberar fondos ni permitir la disposición de cuentas si no se presenta esta justificación, ya que actúan como responsables subsidiarias en caso de incumplimiento fiscal.

Documentación necesaria para que los herederos puedan cobrar una herencia

Antes de iniciar cualquier trámite bancario o fiscal, los herederos deben reunir una serie de documentos básicos exigidos por la normativa vigente y por las propias entidades financieras.

Entre los documentos imprescindibles se encuentran el certificado de defunción, el certificado del Registro de Actos de Última Voluntad, y una copia autorizada del testamento más reciente o, en su defecto, la declaración de herederos abintestato.

Una vez acreditada la condición de heredero, los bancos exigen además el documento de adjudicación y partición de la herencia, donde se detalla cómo se reparten los bienes, y la justificación del pago del Impuesto de Sucesiones o de su exención. Sin estos requisitos, no es posible disponer de los fondos del causante.

Cómo pagar el Impuesto de Sucesiones utilizando los bienes de la herencia

La normativa permite que el impuesto se pague utilizando dinero de la propia herencia, una opción clave cuando los herederos no disponen de liquidez suficiente. Para ello, basta con solicitar a la entidad bancaria que emita un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la consejería de hacienda autonómica correspondiente.

Este cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto. No es necesario que el testamento incluya una cláusula específica ni que el tercio de libre disposición esté asignado a este fin, ya que la ley habilita expresamente este mecanismo para cumplir con la obligación tributaria.

El asesoramiento legal ayuda a cumplir los trámites exigidos por la ley y a evitar errores en el reparto y fiscalidad de la herencia.

Es posible evitar o reducir el pago del Impuesto de Sucesiones

No existe una vía legal para eludir el Impuesto de Sucesiones, pero sí mecanismos para reducir su impacto económico. Las exenciones, reducciones y bonificaciones varían de forma significativa según la comunidad autónoma en la que se tramite la herencia.

Factores como el grado de parentesco, el valor del patrimonio heredado o la existencia de vivienda habitual pueden reducir notablemente la carga fiscal. Por este motivo, resulta fundamental analizar la normativa autonómica aplicable antes de realizar el pago.

Una gestión adecuada del impuesto y de la documentación exigida permite a los herederos acceder a los bienes sin demoras innecesarias y evitar conflictos tanto con la Administración como con las entidades bancarias.