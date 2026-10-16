Adiós alquiler: ofrecen una casa prefabricada por menos de 8000 euros que se puede personalizar

Las casas prefabricadas se han convertido en una alternativa a la construcción tradicional en España. Su rapidez de ejecución, las posibilidades de personalización y la incorporación de sistemas de eficiencia energética despiertan el interés de quienes buscan acceder a una vivienda.

Sin embargo, una de las principales dudas entre los compradores es su durabilidad. ¿Cuántos años puede durar una casa prefabricada? ¿Tiene la misma resistencia que una vivienda construida con ladrillos?

El arquitecto Antonio Guerra, CEO del estudio Alarife Arquitectos y colaborador de la empresa especializada en viviendas prefabricadas de hormigón The Concrete Home, sostiene que este tipo de construcciones puede conservar sus prestaciones estructurales y su vigencia arquitectónica durante décadas.

El arquitecto Antonio Guerra destaca la durabilidad y el diseño de las viviendas prefabricadas como alternativa a la construcción tradicional. Magnific

Cuánto dura una casa prefabricada de hormigón, según un arquitecto

Para Antonio Guerra, la durabilidad de una casa prefabricada no depende únicamente del sistema de construcción. La elección de los materiales y el diseño arquitectónico desempeñan un papel fundamental para que una vivienda resista el paso de los años.

El especialista explica que el hormigón arquitectónico permite desarrollar construcciones contemporáneas con una estética que no necesariamente queda condicionada por las tendencias de cada época.

“Estamos usando unos materiales protagonizados por el panel arquitectónico, un hormigón que nos permite un lenguaje arquitectónico actual que está vigente desde los años 20, cuando arrancó el movimiento racionalista”, señala el arquitecto.

En este sentido, Guerra considera que la combinación de materiales resistentes y un diseño que no dependa de modas pasajeras contribuye a prolongar la vigencia de las viviendas.

“Esto va a garantizar la longevidad estática y arquitectónica de la vivienda”, sostiene el especialista, quien añade: “Dentro de 60 años este edificio va a seguir igual de vivo que está hoy”.

¿Las casas prefabricadas duran lo mismo que las viviendas tradicionales?

Una vivienda prefabricada puede alcanzar una vida útil comparable a la de una construcción convencional, siempre que esté correctamente diseñada, ejecutada y mantenida.

De hecho, el Código Estructural español, aprobado mediante el Real Decreto 470/2021, establece criterios de durabilidad para las estructuras de hormigón y define la vida útil nominal como el periodo durante el cual una estructura debe mantener las prestaciones exigidas con una conservación normal.

La guía oficial de aplicación del Código Estructural a la edificación utiliza una vida útil de referencia de 50 años para las estructuras de hormigón armado. No obstante, este periodo de diseño no representa una fecha de caducidad ni impide que una vivienda pueda durar más tiempo.

Entre los factores que influyen en la durabilidad de una casa prefabricada destacan:

Calidad de los materiales: el hormigón y los demás componentes deben cumplir los requisitos técnicos correspondientes.

Sistema constructivo: la fabricación y el montaje de los elementos deben realizarse correctamente.

Condiciones del terreno: una cimentación adecuada resulta fundamental para la estabilidad de la vivienda.

Aislamiento e impermeabilización: ayudan a prevenir filtraciones y problemas relacionados con la humedad.

Mantenimiento periódico: permite conservar las instalaciones, los revestimientos y otros elementos de la construcción.

Por lo tanto, la afirmación de que una casa prefabricada puede mantenerse en buenas condiciones durante 60 años debe entenderse como una valoración sobre determinados sistemas constructivos, no como una garantía automática para todas las viviendas.

Las casas prefabricadas también pueden alcanzar la máxima eficiencia energética

Además de la resistencia estructural, Antonio Guerra destaca el rendimiento energético como uno de los principales atractivos de estas construcciones. El arquitecto explica que las viviendas desarrolladas por la compañía con la que colabora están diseñadas para alcanzar la máxima calificación energética, identificada con la letra A.

“Todas las hacemos con la letra A”, asegura Guerra, quien considera que el consumo energético debe ser una prioridad desde la fase inicial del proyecto.

Una vivienda con una envolvente térmica adecuada puede reducir las necesidades de calefacción y refrigeración. Esto resulta especialmente relevante en un contexto en el que el gasto energético representa una parte de los costes habituales de mantenimiento de una casa.

Sin embargo, la calificación energética no es una característica inherente a todas las viviendas prefabricadas. Depende de aspectos como el aislamiento, la orientación, los sistemas de climatización y las soluciones incorporadas en cada proyecto.

¿Todas las casas prefabricadas son iguales? Las ventajas de la construcción personalizada

Otro de los aspectos que destaca Guerra es la posibilidad de personalizar los proyectos. A diferencia de la creencia de que las viviendas industrializadas responden necesariamente a modelos de catálogo, el arquitecto explica que pueden adaptarse a distintas necesidades familiares y económicas.

“No estamos dándole un catálogo de soluciones preconcebidas, sino que nos ajustamos a todo tipo de situaciones familiares, tanto económicas como necesidades funcionales”, afirma el especialista.

Esto permite diseñar viviendas con diferentes distribuciones, superficies y características, siempre dentro de las posibilidades técnicas y presupuestarias del sistema constructivo elegido.

Asimismo, el proceso industrializado puede facilitar el control de determinadas fases de fabricación y reducir los tiempos de ejecución. No obstante, estas ventajas dependen del fabricante, del proyecto y de las condiciones de montaje.

La eficiencia energética, el aislamiento y la calidad de ejecución son factores clave para prolongar la vida útil de una casa prefabricada. pixabay

Qué tener en cuenta antes de comprar una casa prefabricada en España

Antes de adquirir una vivienda prefabricada, conviene evaluar tanto el precio inicial como los gastos asociados a su construcción y conservación.

El coste final puede incluir la compra del terreno, la preparación de la parcela, la cimentación, el transporte de los módulos o paneles, las instalaciones y los trámites administrativos necesarios.

También resulta importante comprobar que la construcción cumple con las exigencias técnicas y urbanísticas aplicables. La utilización de elementos prefabricados no exime, por sí sola, de cumplir las obligaciones correspondientes a una vivienda permanente.

En definitiva, las casas prefabricadas de hormigón pueden ofrecer una durabilidad de varias décadas, pero su resistencia no está determinada exclusivamente por el material. La calidad del proyecto, la ejecución y el mantenimiento son esenciales para conservar sus prestaciones a largo plazo.