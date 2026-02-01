La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

El horóscopo de este domingo para Leo

Hoy es un día en el que la atención y la vigilancia son clave para los Leo. Mantener una actitud de alerta máxima permitirá sortear posibles engaños y evitar sorpresas desagradables. La firmeza en las decisiones ayudará a mantener el control sobre lo que realmente importa.

Al final del día, la diversión y la camaradería estarán presentes. Compartir momentos con amigos y disfrutar de confidencias será la mejor manera de cerrar la jornada. La conexión con los seres queridos traerá alegría y satisfacción, dejando atrás cualquier preocupación.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Leo: así te irá en el amor este domingo

Las personas de Leo tendrán un día lleno de sorpresas en el amor. Aunque intenten engañarte, tu actitud de alerta máxima te permitirá ver más allá de las apariencias y evitar malentendidos. Mantente firme en tus convicciones y no dejes que las distracciones te desvíen de lo que realmente importa.

Hoy, los signos más compatibles para Leo serán Aries y Sagitario. Con Aries, compartirás una energía vibrante que fortalecerá la conexión emocional. Con Sagitario, la comunicación será fluida y divertida, lo que hará que el día sea aún más especial.

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Leo?

Las personas de Leo tendrán un día desafiante en el trabajo el 1 de febrero de 2026. Aunque intentarán engañarlos, su actitud de alerta máxima les permitirá evitar caer en trampas. Es posible que enfrenten situaciones que escapen de su control, pero si se mantienen firmes, podrán evitar un pequeño disgusto.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los leoninos, según el horóscopo

Para los Leo, es fundamental mantener una actitud de alerta máxima hoy, tanto en lo físico como en lo mental. Practicar la meditación o ejercicios de respiración puede ayudarte a estar más presente y evitar que te engañen. Al final del día, disfruta de momentos divertidos con amigos, ya que la risa y la conexión social son excelentes para tu salud mental.

Los números de la suerte para Leo

Este domingo, 1 de febrero de 2026, los números de la suerte para los Leo, "96, 11, 88, 85", pueden servirles para atraer oportunidades y mejorar su suerte en decisiones importantes.