El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Escorpio sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 21 de noviembre de 2025.

Horóscopo de hoy viernes 21 de noviembre para Escorpio

Hoy puede ser un día de emociones intensas para los Escorpio, especialmente tras una discusión que ha dejado una sensación de decepción. Es importante recordar que no todas las interacciones reflejan el valor personal. A veces, es mejor soltar lo que no aporta y enfocarse en lo positivo que rodea.

Las conexiones significativas están presentes y son un recordatorio de que el amor y el apoyo existen en otras formas. Al centrar la atención en quienes realmente valoran, se puede encontrar consuelo y fortaleza. La tristeza pasará y el cariño de los seres queridos será un bálsamo para el alma.

Fuente: narrativas-co

Escorpio: así te irá en el amor este viernes

Hoy, las personas de Escorpio pueden experimentar una sensación de tristeza y decepción debido a una discusión difícil con alguien cercano. Es un día para reflexionar y dejar ir lo negativo, ya que hay quienes realmente valoran tu presencia en sus vidas. Recuerda que no todos están a la altura de tus expectativas y es importante enfocarte en las relaciones que te brindan amor y apoyo.

En cuanto a la compatibilidad, hoy Escorpio se sentirá más conectado con los signos de Cáncer y Piscis. Estos signos de agua pueden ofrecer la comprensión y el cariño que necesitas en momentos difíciles, ayudándote a sanar y a recordar que el amor verdadero está a tu alrededor.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Escorpio?

El 2025-11-21, las personas de Escorpio enfrentarán un día complicado en el trabajo, marcado por una discusión difícil que les dejará una sensación de tristeza y decepción. Es importante que no se dejen llevar por este malestar, ya que hay colegas y amigos que valoran su esfuerzo y apoyo. Céntrense en las relaciones positivas que les rodean, ya que estas serán clave para superar cualquier obstáculo y mantener la motivación en su entorno laboral.

Salud: las recomendaciones para los escorpianos, según el horóscopo

Escorpio, en momentos de tristeza y decepción, es fundamental cuidar tu salud mental. Recuerda rodearte de las personas que te valoran y te apoyan. Dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien y te ayuden a soltar la carga emocional. Deja ir lo negativo y enfócate en las relaciones que te nutren.

Los números de la suerte para Escorpio

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, los números de la suerte para Escorpio son el "85, 97, 30, 73" y pueden servirles para atraer buenas oportunidades y tomar decisiones acertadas.