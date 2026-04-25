Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia. Este sábado, 25 de abril de 2026, las personas de Capricornio pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas. Ante posibles altibajos, a Capricornio suele favorecerle un ritmo flexible, metas modestas y pausas breves; así, el ánimo se estabiliza sin presión. Al final del día, la compañía adecuada y una afición entrañable tienden a devolver la sonrisa; cuando asoma el lado más infantil, la ligereza renueva la energía. Capricornio, en el trabajo este 2026-04-25 podrías atravesar altibajos de ánimo que ralenticen tu ritmo, así que prioriza tareas simples y date pequeños respiros. Hacia el final del día, una charla o colaboración con alguien que te cae muy bien, quizá ligada a una afición compartida, te devolverá la motivación y el buen humor. Deja que tu lado más infantil aporte frescura y creatividad para cerrar la jornada con una nota positiva. Capricornio: En el amor, tu humor puede tener altibajos, pero hacia el final del día un reencuentro con alguien que te agrada y te divierte, en una actividad o afición que siempre te pone de buen humor, reavivará la conexión y te dejará con el corazón ligero. Hoy tu mayor compatibilidad será con Tauro, cuyo equilibrio y calidez armonizan tus vaivenes emocionales y potencian ese plan compartido que te devuelve la sonrisa. Para Capricornio, los números de la suerte son 34, 45, 56 y 40; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y enfocar energía en proyectos clave. Capricornio, abraza los altibajos con amabilidad y equilibra tu energía con un paseo suave y respiraciones profundas. Agenda hoy una actividad lúdica con esa persona que te divierte: jugar, reír y retomar tu afición te ayudará a aliviar tensión y mejorar tu ánimo.