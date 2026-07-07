Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 7 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.827,24 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió un 0,49%, pero en el último año registró una variación de -17,25%, señalando una tendencia anual negativa pese al leve repunte reciente.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 21.74%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.49%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En las últimas dos sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro estuvo volátil: empezó con retroceso, encadenó dos avances, alternó luego, registró tres caídas seguidas a mitad del periodo y cerró con dos recuperaciones; en conjunto, alzas y bajas se equilibraron y el saldo fue casi plano, aunque con cierre en recuperación.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría favorecer a los exportadores y mejorar la confianza en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 7 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 382724 pesos colombianos; 200 euros cuestan 765448 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1913620 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: