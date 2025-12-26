Este viernes, 26 de diciembre de 2025, la cotización delreal llegó a 664.6954 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,29%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -3.32%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.34%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 13.52%, superando la volatilidad anual del 11.02%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 66,469,537.93 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 132,939,075.86 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 332,347,689.65 pesos colombianos.