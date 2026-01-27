Este martes, 27 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 701.42584 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 4,84%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.92%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.70%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento en su valor en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, se mantuvo estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta resistencia en su cotización. En general, la situación refleja un comportamiento variable que podría influir en las expectativas futuras del mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 38.66%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.58%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,142.58 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,285.16 pesos y 500 reales tendrá un costo de 350,712.90 pesos.