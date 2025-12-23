Este martes, 23 de diciembre de 2025, la cotización delreal llegó a 678.29895 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,24%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -3.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.18%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. A pesar de un breve periodo de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.71%, es menor que la volatilidad anual del 10.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 67,829,895.60 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 135,659,791.20 pesos y 500 reales tendrá un costo de 339,149,477.99 pesos.