Este lunes, 10 de noviembre de 2025, la cotización del real llegó a 706.9504 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,24%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.09%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.28% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja reciente, a pesar del crecimiento anual.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período analizado.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 6.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.94%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,695,035.99562776 pesos colombianos. Para adquirir 200 reales, el costo será de 141,390,071.99125552 pesos colombianos y para 500 reales, se necesitarán 353,475,179.9781388 pesos colombianos.