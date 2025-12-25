Este jueves, 25 de diciembre de 2025, la cotización delreal llegó a 675.0 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,78%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.82%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.95%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.52%, es menor que la volatilidad anual del 10.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 67,500 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 135,000 pesos y 500 reales tendrá un costo de 337,500 pesos.