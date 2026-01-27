Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 27 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 699,31 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 37.11%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.51%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento en su valor en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, se mantuvo estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta resistencia en su cotización. En general, la situación refleja un comportamiento variable que podría influir en las expectativas futuras del mercado.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 27 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,930.99 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,861.98 pesos y 500 reales tendrá un costo de 349,654.95 pesos.