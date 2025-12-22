Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 22 de diciembre de 2025 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 691,62 pesos colombianos.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.34%, es mayor que la volatilidad anual del 10.88%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período analizado.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: