La cotización deldólar este viernes, 30 de enero de 2026 llegó a 3670.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,05%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.75%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.44%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó aumentos significativos. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la fluctuación general sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos y políticos.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 33.79%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.19%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367.047 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 734.094 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.835.235 pesos colombianos.