Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 3 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 707,51 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 13.04%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.55%. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas. Sin embargo, también hubo momentos de estabilidad y un ligero aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia predominante fue negativa, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este viernes, 3 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,750.66 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,501.32 pesos y 500 reales tendrá un costo de 353,753.30 pesos.